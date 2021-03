SATTE 2021: Avec Infra boost pour le tourisme, le Madhya Pradesh se présente comme le MICE émergent de l’Inde, le centre du mariage royal

La 28e édition du Travel & Tourism Exchange de l’Asie du Sud ou SATTE 2021 s’est achevée vendredi à India Expo Mart de Greater Noida. Il a également été le témoin de la participation de tous les principaux acteurs du voyage en Inde et à l’étranger. L’événement de trois jours a vu des partenariats et des annonces indiquant la renaissance de l’industrie du voyage battue et meurtrie par la pandémie. La plate-forme de SATTE a offert à toutes les parties prenantes des industries du tourisme et de l’hôtellerie la possibilité d’interagir et d’échanger des idées et des offres. Diverses agences / organisations de voyages ont également participé à la promotion de leur état dans le secteur du voyage du pays. Le Madhya Pradesh Tourism Board a participé à l’événement pour éduquer et mettre en évidence la croissance des voyages et du tourisme au «cœur de l’Inde». Yuvraj Padole, directeur adjoint, événements et marketing, Office du tourisme du Madhya Pradesh, en conversation avec le Financial Express Online, a parlé du potentiel de l’État en tant que destination MICE en Inde. «Le Madhya Pradesh est en train de devenir un pôle MICE, je suis très heureux de vous informer qu’un nouveau centre de congrès a été inauguré jeudi à Khajuraho par l’honorable ministre en chef du député Shivraj Singh et le ministre central du tourisme Prahlad Singh et c’est un en plus du segment MICE de l’État », a-t-il dit, ajoutant qu’en plus de cela, l’État a de nombreux centres de congrès à Indore, Orchha et Bhopal.

«Lentement, nous montons également dans le secteur MICE. Nous attendons juste que la situation se normalise et beaucoup d’entreprises du secteur pharmaceutique et d’autres entreprises à Indore et dans les environs et certaines entreprises du Gujarat, car il est très proche de nous, ils apprécient le développement des infrastructures dans le Madhya Pradesh. Nous espérons donc que le tourisme MICE fonctionnera très bien dans le Madhya Pradesh », a-t-il ajouté. Interrogé sur le projet de l’État de promouvoir Khajuraho en tant que destination de mariage, qui a également été ajouté à la liste du site emblématique de l’Inde, Yuvraj Padole a fait la lumière sur les plans de l’État pour promouvoir Khajuraho et les lieux voisins et les changements qu’il prévoit dans le scénario de voyage de Khajuraho. à Khajuraho et les changements qui s’y déroulent.

«La plupart des touristes qui visitent Khajuraho de l’étranger sont ceux qui y viennent après avoir visité le triangle d’or de Delhi, Jaipur et Agra. Ainsi, l’avantage du Madhya Pradesh est son emplacement. Il est situé au centre et une fois qu’un voyageur a terminé sa visite du triangle d’or à Agra, Gwalior est à seulement une heure et Jhansi est à proximité. A partir de Jhansi, nous avons développé un arc d’or qui comprend Orchha, Khajuraho et Panna. Ainsi, vous obtenez une combinaison de destinations de voyage qui comprend un site faunique, un site patrimonial et un lieu historique / religieux. C’est une chose unique », a déclaré Padole.

Pavillon du Madhya Pradesh à SATTE 2021.

«Orchha est un endroit qui est également en train de devenir un site de destination de mariage royal. Avec l’aide de la politique libérale du gouvernement, l’ASI et le département d’archéologie de l’État ont maintenant permis aux gens d’utiliser certaines parties du palais de Jehangir à Orchha comme site de mariage à destination, ce qui est un grand avantage que nous avons. Auparavant, les gens n’allaient au Rajasthan que pour les mariages royaux, mais maintenant, de tels mariages à thème peuvent également avoir lieu dans le Madhya Pradesh et dans des endroits comme Orchha, Gwalior, Khajuraho, Mandu où nous avons suffisamment de logements disponibles, il faut un bon nombre de chambres pour les mariages et d’autres fonctions de ce type. Nous avons amélioré le nombre de chambres et les infrastructures de base. Nous espérons pouvoir promouvoir des endroits comme Orchha, Khajuraho, etc., en tant que destinations de mariage également », a déclaré Yuvraj Padole à Financial Express Online.

Présentant le Madhya Pradesh comme l’une des destinations touristiques les plus excitantes du pays, Padole a déclaré que l’État avait un immense potentiel pour la croissance du tourisme récepteur. «Le Madhya Pradesh est un État polyvalent ayant une variété de produits touristiques, nous avons des destinations touristiques riches en activités, des safaris dans la faune, des paysages naturels, des activités d’aventure, du camping, des sports nautiques, des cuisines, du patrimoine, de la culture tribale, de l’artisanat, du bien-être et du tourisme conscient et de nombreux plus de choses à explorer et à expérimenter. L’État a également développé des programmes de séjour à domicile, de séjour à Gram et de séjour à la ferme afin que les touristes puissent rester et découvrir la culture rurale et les traditions de l’État. Nous créons de nouvelles opportunités et initiatives pour promouvoir l’État et son riche patrimoine culturel, naturel et architectural, ses traditions et son histoire. Le gouvernement du Madhya Pradesh a identifié le tourisme comme l’un des principaux secteurs de développement et vise à promouvoir la PM comme une destination attrayante pour les voyageurs nationaux et internationaux. L’accent est mis sur le développement des infrastructures, la restauration des sites patrimoniaux, le développement des réserves naturelles et de la biodiversité, la promotion d’un tourisme durable et responsable ainsi que du tourisme rural. »