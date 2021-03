SATTE 2021: Les meilleurs clichés du voyage et du tourisme se rassemblent pour réfléchir à la renaissance de l’industrie; Les Maldives lancent le «  tourisme des vaccins  »

Parallèlement à l’expo, la conférence SATTE 2021 présente une multitude de sessions de brainstorming.

Le salon du commerce et du voyage de l’Asie du Sud ou SATTE 2021, le principal salon du voyage du sous-continent indien, a entamé sa 28e édition à India Expo Mart de Greater Noida, mercredi. SATTE 2021 est le premier événement physique-hybride organisé par Informa Markets en Inde au milieu de la pandémie suivant toutes les directives Covid -19 et avec une gamme complète de meilleures pratiques et de protocoles de sécurité. Alors que le monde s’est arrêté en raison des verrouillages imposés par divers pays, l’industrie du voyage et du tourisme a été la première à faire face à son poids et elle est toujours sous le choc. Alors que les poussées vertes de la reprise sont visibles ici et là, SATTE 2021 a donné à l’industrie l’occasion de s’asseoir ensemble et de réfléchir aux moyens d’arrêter la chute du secteur et de commencer sa reprise. SATTE 2021, l’événement très attendu pour l’industrie du voyage a été inauguré par Arvind Singh, secrétaire – Tourisme, gouvernement. de l’Inde avec d’autres dignitaires clés, dont le Dr Abdulla Mausoom, Ministre du tourisme des Maldives; MP Bezbaruah, ancien secrétaire – Tourisme, Govt. de l’Inde et secrétaire général de l’Association des hôtels de l’Inde; Maneck E. Davar, président, Service Export Promotion Council, et Jyoti Mayal, vice-président, FAITH, M. Yogesh Mudras, directeur général, Informa Markets en Inde et Mme Pallavi Mehra, directrice de groupe, Informa Markets en Inde.

L’exposition de trois jours, organisée du 24 au 26 mars 2021, est témoin de la participation du who’s who de l’industrie et bénéficie du soutien du ministère du Tourisme du gouvernement. of India, Service Export Promotion Council (SEPC) of the Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Ayush and State / UT Tourism Boards tels que Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttarakhand, Lakshadweep, Odisha, Kerala, Karnataka, Jammu-et-Cachemire, Ladakh, Bihar, Chhattisgarh, pour n’en nommer que quelques-uns. L’Uttar Pradesh est «l’État hôte» de SATTE 2021. Les participants internationaux comprennent le Népal, les Maldives, la Malaisie, l’État américain de l’Utah et Expo2020 Dubaï, qui présentent leur profil de produit et leur préparation pour attirer les voyageurs indiens. De nombreux acteurs privés ont également participé cette année.

Pour faciliter ceux qui ne sont pas en mesure d’assister physiquement à l’événement, SATTE 2021 a créé une fonctionnalité unique appelée SATTE Virtual Zone et le T3 Studio. Cela permet aux exposants de voyages de présenter efficacement leurs services et produits aux acheteurs.

Félicitant les organisateurs de SATTE 2021 pour avoir envoyé un message fort de résurgence à l’industrie du voyage et du tourisme Arvind Singh, secrétaire – Tourisme, gouvernement. de l’Inde a déclaré que les voyages et le tourisme sont la principale industrie des services de l’Inde et selon le WTTC. «L’industrie a contribué pour 6,8% de l’économie totale, soit 16 681 milliards de roupies. Il a généré 39,82,18000 emplois, ce qui correspond à 8,0% de l’emploi total de l’économie indienne », a déclaré Singh, ajoutant que l’Inde est en train de devenir une nation à surveiller pour plusieurs pays en termes d’infrastructures de santé, et nous avons déjà vacciné 32 millions de personnes et continuerait notre action efficace.

Arvind Singh, secrétaire – Tourisme, Govt. de l’Inde

«Venant à renforcer les fondements de l’industrie du voyage et du tourisme, le ministère a lancé la campagne« Dekho Apna Desh »qui a déjà organisé plus de 80 webinaires. Le site Web de «Incredible India» a également été mis à jour dans plusieurs langues comme le chinois et l’arabe pour faciliter un flux de communication fluide dans plusieurs pays. Des initiatives telles que SATHI (système de formation de sensibilisation pour l’industrie hôtelière), SWADESH et le programme de certification Incredible India Tourist Facilitator (IITF) ont été lancées. Les programmes visent à améliorer l’expérience globale des touristes en créant un bassin d’individus talentueux et qualifiés dans l’industrie du voyage, du tourisme et de l’hôtellerie. Nous positionnons l’Inde comme un centre d’Ayurveda, de Yoga, de Sidha, de Naturopathie qui dynamisera le Tourisme de Bien-être, les lignes directrices ont déjà été rédigées par le Ministère. Les programmes ont également été étendus aux prestataires de services de tourisme de bien-être », a conclu M. Singh.

Yogesh Mudras, directeur général, Informa Markets en Inde, s’exprimant lors de l’événement

Yogesh Mudras, organisateur et directeur général de SATTE 2021, Informa Markets en Inde, tout en souhaitant la bienvenue aux invités et aux exposants, a déclaré que, puisque l’industrie du voyage ressent l’effet de balançoire en termes d’économie, des expositions comme SATTE aideront à donner un ton positif aux parties prenantes associées et aux acteurs de l’industrie. «Il renforcera également stratégiquement« Atmanirbharta »comme l’envisage le gouvernement. Nous sommes optimistes quant à l’avenir et aux efforts que nous devons tous déployer pour la relance. Deux thèmes communs qui ont émergé sont la garantie d’une croissance sûre et durable et une plus grande utilisation des dernières solutions technologiques. Ceux-ci peuvent être mis à profit pour construire de nouvelles percées dans des segments de niche et en demande tels que les activités de loisirs nationales et le tourisme de bien-être et de santé que nous promouvons également à SATTE », a ajouté Mudras.

Jyoti Mayal, vice-président, FAITH a mentionné que le besoin clé est de rendre les agents de voyages indiens compétents au niveau mondial et de stimuler de nouvelles idées comme le tourisme rural et les croisières fluviales. «Nous soutenons nos membres pour redémarrer et réinventer, mais le gouvernement a également besoin d’un soutien. pour bâtir une industrie résiliente et se concentrer davantage sur la réforme des taxes, des autorisations, des CNO, des sanctions et des licences, un soutien au marketing pour créer plus de destinations de voyage, la facilité des affaires, la protection de nos finances et l’incitation. Un véritable modèle de partenariat public-privé pour l’industrie apportera également une nouvelle vague de croissance. À l’heure actuelle, certains États comme J&K, Uttarakhand, Kerala et Goa ont connu un rebond multiple, ce qui nous a remonté le moral, ce qui montre que nous sommes une industrie résiliente. En tant qu’industrie, nous générons 9,2% du PIB et 10% de l’emploi global, utilisons nos chiffres pour devenir forts et nous unir pour montrer notre force. Des événements comme SATTE nous aident à regarder autour de la positivité qui est encore très répandue pour construire une industrie plus forte et plus durable pour l’avenir, même si cela signifie partir de zéro », a-t-elle déclaré.

Compte tenu des restrictions actuelles sur les voyages aériens internationaux, SATTE a réorienté sa stratégie qui est principalement axée sur le marché intérieur ainsi que sur certaines destinations internationales qui ont ouvert des portes aux touristes après la levée de verrouillage.

S’adressant à la réunion, le Dr Abdulla Mausoom, ministre du Tourisme des Maldives, a déclaré: «SATTE 2021 est un moyen crucial de surmonter la crise, qui se répercutera dans le monde entier.» Il a également remercié le gouvernement indien. pour leur soutien, les touristes indiens pour avoir visité les Maldives et avoir joué un rôle important pour en faire la prochaine destination de voyage. D’ici la fin de cette année, plus de 3 000 000 touristes indiens devraient visiter les Maldives, ce qui est le nombre le plus élevé enregistré pour tous les pays. Le Dr Mausoom a ajouté: «Les Indiens sont des personnes qui travaillent dur, que ce soit des professionnels de l’informatique, des médecins ou des cadres supérieurs – ils ont tous besoin de vacances, et nous travaillons pour relancer notre aéroport du Nord, ce qui réduira le temps de trajet de 45 minutes pour les touristes indiens. . Très bientôt, les Maldives sont sur le point de devenir le premier pays à lancer le tourisme vaccinal appelé «3V» – «Visiter, vacciner et vacances»; il donnera aux voyageurs la possibilité de se faire vacciner contre le Covid-19 aux Maldives et en fera la promotion comme une destination sûre pour les touristes.

Parallèlement à l’expo, la conférence SATTE 2021 présente une multitude de sessions de brainstorming. Le premier jour de la conférence a été marqué par des tables rondes sur des sujets tels que le tourisme domestique: Exploration inexplorée, Tourisme international: Lutter contre l’impact d’une pandémie, Une vitrine de destination par le Gujarat et une table ronde sur Technologie: Adopter le tourisme SMART. Le jour 2 a vu des tables rondes sur le tourisme religieux, le tourisme de bien-être et les femmes en voyage ainsi que des vitrines de destinations du Rajasthan, de l’Uttarakhand et de Lakshadweep.

