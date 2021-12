Saturday Night Live annule l’audience en direct et limite le casting

Saturday Night Live a demandé aux membres du public de rester à la maison et limitera le nombre de membres de la distribution et de l’équipe pour l’émission de ce soir, à la suite d’une épidémie interne signalée de cas de Covid-19.

Le compte Twitter de l’émission NBC a annoncé la nouvelle samedi après-midi après que New York a vu cette semaine un record de cas de Covid signalés. L’émission a tweeté: « En raison du récent pic de la variante Omicron et par prudence, il n’y aura pas d’audience en direct pour l’enregistrement de ‘Saturday Night Live’ ce soir et l’émission aura un casting et une équipe limités. »

En raison du récent pic de la variante Omicron et par prudence, il n’y aura pas de public en direct pour l’enregistrement de «Saturday Night Live» ce soir et le spectacle aura un casting et une équipe limités. – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 18 décembre 2021

Dans une paire de tweets de suivi, le compte a également ajouté: «L’émission continue de suivre toutes les directives de sécurité du gouvernement en plus d’un protocole de test rigoureux. Si vous avez gagné des billets pour ce spectacle, vous recevrez bientôt plus d’informations. Merci pour votre patience et votre compréhension. »

Si vous avez gagné des billets pour ce spectacle, vous recevrez bientôt plus d’informations. Merci pour votre patience et votre compréhension. – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 18 décembre 2021

Le New York Post a rapporté samedi qu’une source a déclaré que le producteur exécutif de SNL Lorne Michaels testé positif pour Covid, mais une autre source a contesté cela.

Ancre « mise à jour du week-end » Colin Jost et les acteurs Aristote Athari et Sarah Sherman testé positif, ce qui a conduit plusieurs autres membres de la distribution à se retirer du travail, a rapporté le Post.

Le Post a ajouté que même si les gens de l’émission sont « effrayés », l’annulation de l’épisode de ce soir n’a apparemment jamais été une option.

Paul Rudd accueillera l’épisode de ce soir qui mettra en vedette un invité musical Charli XCX.

