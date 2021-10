‘Saturday Night Live’ met la famille de Kim Kardashian, OJ Simpson en procès dans le sketch ‘People’s Kourt’

Kim Kardashian s’est mise elle-même et sa famille en procès lors d’un sketch « Saturday Night Live » ce week-end.

Le croquis montrait Kim faisant une impression de sa sœur aînée, Kourtney, dans une série de téléréalité parodique intitulée « People’s Kourt ». L’idée était que ce serait le premier accord exclusif de la famille avec Hulu qui les verra produire des suites à leur émission de télé-réalité à succès « Keeping Up With The Kardashians », qui s’est terminée en juin.

Kim en tant que Kourtney présidait à des querelles juridiques au sein de sa famille. Toujours sportive, elle était en fait rejointe par sa vraie mère et sa sœur, Kris Jenner et Khloe Kardashian.

Le premier cas impliquait Khloe poursuivant Kim, interprétée par Heidi Gardner, membre de la distribution de « SNL », dans sa tenue complète du Met Gala. Khloe était en colère contre Kim pour avoir prétendument volé sa maquilleuse. Kris a ensuite semblé poursuivre Kylie et Kendall Jenner (également jouées par les membres de la distribution) pour ne pas avoir encore eu son bébé et « n’avoir aucun drame » respectivement.

Kim Kardashian a animé « Saturday Night Live » pour la première fois. (Rosalind O’Connor/NBC)

Kim a ensuite fustigé davantage sa sœur aînée, se moquant de sa relation remplie de PDA avec son petit ami Travis Barker (joué par Mikey Day). Le duo s’est assis sur la chaise du juge en train de s’embrasser pendant que l’annonceur fouillait l’ancien batteur de Blink-182.

Comme ce fut le cas dans le monologue d’ouverture de Kim, son ex-mari, Kanye West, n’était pas non plus interdit. Elle a présidé une affaire dans laquelle Kanye (Chris Redd) a accusé Kim (Gardner) d’avoir piraté son Twitter. Le duo a parcouru une série de tweets étranges du rappeur, qui a finalement admis qu’il était responsable de chacun.

Après cela, Pete Davidson et Chloe Fineman ont joué les « meilleurs amis » de Kourtney, Machine Gun Kelly et Megan Fox. Le quatuor avait déjà été vu pâlir autour de New York après les VMA en septembre.

Keenan Thompson a joué OJ Simpson dans un sketch sur la famille Kardashian. (Rosalind O’Connor/NBC)

Le sketch s’est terminé avec Kardashian torréfiant le premier titre de gloire de sa famille en demandant à Keenan Thompson de jouer OJ Simpson, lui demandant pourquoi ils ne restent pas en contact. Simpson a été acquitté de deux chefs de meurtre dans les coups de couteau mortels de 1994 de son ex-femme, Nicole Simpson, et Ronald Goldman. Le père de Kim, Robert Kardashian, a aidé à la défense.

« Où va tout le monde ? » Le JO de Thompson dit de conclure le sketch.