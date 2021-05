Satya Nadella de Microsoft fait appel à Judson Althoff pour diriger une nouvelle organisation mondiale, alors que Jean-Philippe Courtois change de rôle après 37 ans

Judson Althoff assumera un rôle élargi chez Microsoft. (Photo de fichier . / Kevin Lisota)

Microsoft combinera son organisation mondiale de vente et de marketing et son activité commerciale mondiale sous la direction de Judson Althoff, positionnant ainsi le dirigeant de Microsoft depuis huit ans en tant que leader clé sous la direction de Satya Nadella.

Dans un e-mail aux employés, obtenu par ., Nadella a cité «le mélange unique de sens technique et commercial» d’Althoff pour solidifier les relations de Microsoft avec certaines des plus grandes entreprises du monde en tant que clients et partenaires.

Jean-Philippe Courtois

Nadella a fait l’annonce avec la nouvelle d’une transition de carrière pour Jean-Philippe Courtois, un vétéran de 37 ans de Microsoft qui est actuellement président du groupe Global Sales, Marketing & Operations de la société. Courtois partagera son temps entre Microsoft et d’autres intérêts, y compris sa Live for Good Foundation.

Les modifications entreront en vigueur le 1er juillet, début de l’année fiscale de Microsoft.

Le nouveau titre de Courtois sera celui de président, National Transformation Partnerships, qui travaillera avec les dirigeants nationaux de la société sur des projets tels que les extensions de centres de données Microsoft, les technologies de cloud business et d’intelligence artificielle, selon le courrier électronique de Nadella.

Entre autres rôles, Cortois a précédemment occupé pendant des années le poste de président de Microsoft International. Il a rejoint l’entreprise en 1984 en tant que représentant commercial associé.