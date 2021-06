Satya Nadella dit que Microsoft est “à fond dans le jeu” alors qu’il taquine un nouveau matériel pour le service d’abonnement

Phil Spencer de Xbox discute de l’héritage de jeu de Microsoft avec le PDG Satya Nadella. (Capture d’écran Microsoft)

Microsoft double son service d’abonnement aux jeux vidéo Xbox Game Pass avec l’intention de l’intégrer directement dans les téléviseurs connectés à Internet, ne nécessitant qu’un contrôleur pour jouer aux jeux Xbox. Le géant de la technologie travaille également sur un nouvel appareil de streaming autonome qui se branche sur un téléviseur ou un moniteur et permet aux gens de jouer à des jeux Xbox sans console.

La société a révélé la nouvelle lors d’une présentation préenregistrée intitulée “What’s Next”, animée par le directeur de Xbox Phil Spencer avec des apparitions du PDG de Microsoft Satya Nadella et d’autres hauts dirigeants.

Microsoft essaie de rendre plus facile pour n’importe qui, n’importe où, de jouer à des jeux sur Xbox. Entre le service d’abonnement Game Pass, l’utilisation d’appareils mobiles comme ersatz de consoles avec Project xCloud, le programme All Access et l’introduction de l’application Xbox sur d’autres plateformes comme iOS, la Xbox elle-même est de plus en plus un concept qu’une console.

“En tant qu’entreprise, Microsoft mise sur le jeu”, a déclaré Nadella. « Nous pensons que nous pouvons jouer un rôle de premier plan dans la démocratisation du jeu et la définition de cet avenir du divertissement interactif.

Il a ajouté : « Il y a vraiment trois domaines clés dans lesquels nous pensons avoir un avantage concurrentiel incroyable : Premièrement, notre leadership dans le cloud computing. Deuxièmement, les ressources dont nous disposons pour créer notre service d’abonnement, Xbox Game Pass. Et troisièmement, notre concentration globale sur l’autonomisation des créateurs.

S’il y a un gros point à retenir de la présentation What’s Next, ce sont des données utiles en coulisses sur la façon dont le service d’abonnement Game Pass de type Netflix de Xbox fonctionne pour l’entreprise. En un coup d’œil, c’est une bonne affaire pour les consommateurs, mais il est difficile de voir de l’extérieur comment le Game Pass, qui propose une sélection tournante de dizaines de jeux pour 9 $ à 15 $ par mois, pourrait être rentable.

Selon Microsoft, c’est parce que cela augmente l’engagement. “Et donc encore et encore, nous voyons que l’engagement des jeux augmente huit fois lorsqu’il entre dans Game Pass, et les abonnés de Game Pass jouent en fait 30% de genres en plus et 40% de jeux en plus”, a déclaré Sarah, responsable de Game Creator Ecosystem. Lier.

L’accent mis par Microsoft sur l’expérience utilisateur et l’accès est l’un de ses principaux atouts dans la « guerre des consoles » de neuvième génération. (Microsoft Image)

Les membres du service Game Pass dépenseraient 50 % de plus sur les jeux Xbox que les non-membres. Electronic Arts, qui s’est associé à Microsoft en proposant son service d’abonnement EA Play en tant que supplément intégré à Game Pass Ultimate, affirme avoir enregistré une augmentation de plus de 200 % des heures de jeu EA Play jouées sur les plates-formes Microsoft.

“Plutôt que d’évincer les ventes au détail, nous constatons que lorsque de nombreux jeux entrent dans le Game Pass, il y a en fait une augmentation pour le jeu, non seulement sur notre service, mais aussi dans la vente au détail numérique, à la fois dans notre magasin et dans d’autres comme Steam ou l’Epic Games Store », a déclaré Spencer. « Le Game Pass est devenu un véritable moteur de découverte.

Spencer a également signalé que le programme ID@Xbox, qui permet aux créateurs d’auto-publier des jeux sur les plates-formes Xbox, a conduit à la création de 2 000 jeux qui ont généré 2 milliards de dollars de revenus.

Cela renforce la stratégie commerciale non conventionnelle de Microsoft au cours des dernières années. Au lieu de la méthode traditionnelle de vente de consoles, qui consistait à attirer les consommateurs avec de grandes exclusivités éclatantes, Microsoft a essayé de rendre l’accès à Xbox plus facile et moins cher, via des services d’abonnement, Project xCloud et le plan de paiement All Access.

“Le matériel n’existe que comme passerelle vers les jeux eux-mêmes”, a déclaré Liz Hamren, vice-présidente de Gaming Experiences. « Et aujourd’hui, la pierre angulaire de l’expérience Xbox est le Game Pass. Désormais, les joueurs n’ont plus à dépenser 60 $ ou plus pour des jeux individuels. »

Dire cela à haute voix est une affaire plus importante qu’on ne le pense. Cela arrive à un moment où divers éditeurs tentent discrètement de normaliser l’idée de 70 $ comme prix de base pour les nouveaux jeux vidéo.

L’industrie du jeu vidéo se développe plus rapidement que toute autre forme de divertissement en 2021. Merci, confinements pandémiques ! (Microsoft Image)

Le projet xCloud en particulier, décrit comme la « prochaine étape naturelle pour nous » par le responsable du cloud gaming Kareem Choudhry, est confirmé pour arriver directement sur l’application Xbox sur PC plus tard cette année.

Hamren a également noté que, contrairement aux prédictions de nombreux analystes du secteur, “la console reste notre expérience phare”. Au lieu de passer entièrement à des solutions basées sur le cloud pour les futures générations de jeux, Microsoft ne ralentit ni n’abandonne la production de matériel.

“En fait, nous l’accélérons”, a déclaré Hamren. « Nous travaillons déjà d’arrache-pied sur de nouveaux matériels et plates-formes, dont certains ne verront le jour que pendant des années. »

Il peut toujours y avoir une Xbox physique dans la dixième génération de consoles, chaque fois que cela se produit, mais il semble de moins en moins que vous en ayez besoin pour jouer à des jeux Xbox.

En fin de compte, il convient de rappeler que la présentation What’s Next de Microsoft était en fait une émission pour l’E3, ce qui signifie qu’elle était entièrement destinée à faire monter les gens à bord du train hype. (Dans une certaine mesure, cela ressemble à un briefing pour les actionnaires qui a fui d’une manière ou d’une autre.) Prenez tout avec le grain de sel habituel.

C’est un baromètre utile, cependant, pour savoir où se situent les priorités de Microsoft et sur quoi ils travaillent actuellement. La chose la plus intéressante à propos de la Xbox moderne est sa lente évolution loin de son propre matériel, ainsi que son objectif élargi, et cette évolution devrait à la fois se poursuivre et s’accélérer au cours de l’année à venir.

Microsoft parlera probablement de la prochaine gamme de jeux Xbox au Games Showcase de dimanche, qui est prévu comme une collaboration entre Xbox et son studio Bethesda récemment acquis ; smart money, c’est que nous entendrons davantage parler de jeux tels que Halo Infinite, Psychonauts 2 et peut-être Starfield de Bethesda, son premier RPG original en 25 ans.