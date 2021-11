Satya Nadella vend la moitié de ses actions Microsoft, quelques semaines avant que l’État n’applique l’impôt sur les plus-values

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, prend la parole lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de l’entreprise en 2015. (Photo d’archive ..)

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a vendu la moitié de sa participation dans la société lors d’une série de transactions la semaine dernière, cédant environ 840 000 actions pour une somme de plus de 285 millions de dollars, selon un dossier réglementaire.

Nadella a vendu les actions « pour des raisons de planification financière personnelle et de diversification », a déclaré la société basée à Redmond dans un communiqué lundi après-midi. « Il s’est engagé à assurer le succès continu de l’entreprise et ses avoirs dépassent largement les exigences de détention fixées par le conseil d’administration de Microsoft. »

Il précède la mise en œuvre par l’État de Washington d’un nouvel impôt controversé sur les gains en capital. Adopté par les législateurs en avril, il cible principalement les ventes d’actions et d’entreprises avec une taxe de 7 % sur les plus-values ​​à long terme de plus de 250 000 $.

Première taxe de ce type dans l’histoire de l’État, elle devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2022.

La déclaration de Microsoft sur la vente d’actions de Nadella n’a pas précisé si l’impôt imminent sur les gains en capital était pris en compte dans la planification financière personnelle de Nadella. Un rapport du Wall Street Journal a cité des analystes qui ont souligné une connexion possible.

On estime que le nouvel impôt sur les gains en capital de l’État de Washington rapportera environ 550 millions de dollars par an à compter de l’exercice 2023. La majorité des fonds sont destinés à l’éducation préscolaire et à la garde d’enfants.

Les actions de la société ont clôturé en hausse de plus de 2% lundi à 336,63 $. Les actions Microsoft se négociaient à environ 36,35 $ lorsque Nadella est devenue PDG en février 2014, soit environ un dixième de leur valeur actuelle.

Nadella a vendu des actions les 22 et 23 novembre à des prix moyens allant de 334 $ à plus de 349 $, selon le dossier de la Securities and Exchange Commission de Microsoft.

Microsoft tient son assemblée annuelle des actionnaires mardi matin.