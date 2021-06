Satyanarayan Ki Katha: Kartik Aaryan partage un premier aperçu de la saga musicale de l’amour

“Je ressens une pression et une responsabilité immenses”: Kartik Aaryan

Satyanarayan Ki Katha : L’acteur de Bollywood Kartik Aaryan, qui a fait ses débuts d’acteur en 2011 avec le film Pyaar Ka Punchnama, a annoncé son prochain film Satyanarayan Ki Katha sur ses réseaux sociaux. L’acteur s’est rendu sur les plateformes de médias sociaux (Twitter et Instagram) et a partagé le premier regard avec ses fans et a écrit la légende : “Une histoire qui me tient à cœur. Satyanarayan Ki Katha. Un film spécial avec des gens spéciaux ». La promo du film a recueilli jusqu’à présent quelque 2 801 408 vues sur Instagram, suivies de plus de 4 000 commentaires. Le producteur de télévision Ekta Kapoor à la célèbre actrice de Balika Vadhu Avika Gor, a publié des commentaires de félicitations sur le poste.

Le film marque la première collaboration de l’acteur avec le producteur de films Sajid Nadiadwala. Le film sera réalisé par Sameer Vidwans, qui a également réalisé le drame marathi primé National Anandi Gopal en 2019, et coproduit par Namah Pictures. Les marqueurs du film n’ont cependant pas encore annoncé de rôle féminin.

« Le seul membre de cette équipe sans prix national » : Kartik Aaryan

“Je ressens une pression et une responsabilité immenses”, déclare Karthik Aaryan, inquiet, car l’acteur estime qu’il est le seul membre de l’équipe à ne pas avoir de prix national. L’acteur a également exprimé qu’il était ravi de collaborer avec Sajid Nadiadwala et d’autres personnalités lauréates du National Award. « Je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure collaboration que celle-ci. J’attendais de travailler avec Sajid monsieur depuis un certain temps maintenant. Le film Satyanarayan Ki Katha est une saga d’amour musicale qui rassemble les noms primés nationaux sous un même parapluie. Ce sera ma première fois avec Sameer Vidwans monsieur, qui a ce grand sens de rendre les sujets sensibles hautement divertissants », a-t-il ajouté.

« Il apporte une nouvelle énergie au projet » : Sajid Nadiadwala sur sa première collaboration avec Kartik Aaryan

Le producteur Sajid Nadiadwala voit le film Satyanarayan Ki Katha comme un « projet visionnaire ». Commentant sa première collaboration avec Kartik, il a déclaré que ce serait la première fois qu’il travaillerait avec Kartik. L’acteur apporte une nouvelle énergie au projet. Quant à Sajid, le film Satyanarayan Ki Katha est un scénario qui appelle à cette union parfaite et l’équipe a hâte de présenter cette ultime histoire d’amour au public.

Le teaser du film a également été partagé sur Instagram par le compte officiel de Nadiadwala Grandson Entertainment (une maison de production basée à Mumbai) il y a 7 heures. La légende sur Instagram disait: “Sajid Nadiadwala vous présente la saga de l’amour de la musique, Satyanarayan Ki Katha, en collaboration avec Namah Pictures avec Kartik Aaryan réalisé par le réalisateur primé Sameer Vidwans ”.

Le critique de cinéma et analyste commercial Taran Adarsh ​​a également annoncé le film sur son compte Twitter officiel avec la légende « Kartik Aaryan pour essayer le rôle principal dans Satyanarayan Ki Katha. Une histoire d’amour musicale. Réalisé par Sameer Vidwans. Produit par Sajid Nadiadwala en collaboration avec Namah Pictures. Commence en 2021″.

Outre Satyanarayan Ki Katha, Kartik Aaryan sera également vu dans des films comme Dhamaka et Bhool Bhulaiyaa 2 d’ici la fin de cette année. Le film Chhichhore de Sajid Nadiadwala, avec le regretté Sushant Singh Rajput, a remporté le Prix national du meilleur long métrage en 2020. Satyanarayan Ki Katha sortira vers la fin de 2021 et sortira en salles en 2022.

