Satyricon “ continuera à être imprévisible, créatif et innovant ” sur l’album à venir

SATYRICON le batteur Kjetil-Vidar “Frost” Haraldstad a confirmé au “Démons lourds” émission de radio dans une nouvelle interview que le groupe travaille sur le suivi de 2017 “Deep Calleth Upon Deep” LP. “Il y aura un nouvel album en 2022”, dit-il. “Et nous continuerons à être imprévisibles, créatifs et innovants, j’espère. Cette flamme n’est jamais morte en nous; elle brûle toujours. Nous avançons et nous évoluons toujours.”

En mars dernier, SATYRICON chanteur Sigurd “Satyr” Wongraven partagé un Instagram photo de lui dans le studio avec LES ÉPINES guitariste, claviériste et programmeur Snorre Ruch, et il a inclus le message suivant: “Snorre Ruch et s’entraîne musicalement depuis plus de vingt ans avec LES ÉPINES et @satyriconofficial Ce projet est le nouveau SATYRICON album sur lequel je travaille et qui se rapproche d’une œuvre musicale dans sa démarche. Ce n’est pas une collection de chansons et il n’a pas l’instrumentation que vous avez l’habitude d’entendre. Le Black Metal a des formes d’expression illimitées tant qu’il a le sentiment qui est propre au vrai Black Metal. Vous aimerez ceci et j’ai hâte de le partager avec vous dans environ un an. “

“Deep Calleth Upon Deep” est sorti en septembre 2017 via Napalm Records. Le disque a été enregistré à Oslo, en Norvège et à Vancouver, au Canada, au début de 2017 et mixé avec un gourou de studio vénéré Mike Fraser (qui a déjà travaillé sur SATYRICONl’album de 2006, “Maintenant, diabolique”).

Gel Raconté “Le spectacle Jasta” cette “Deep Calleth Upon Deep” est un album sur lequel lui et ses camarades de groupe ont travaillé “depuis longtemps. Il s’agit de trouver la bonne expression pour chaque chanson”, a-t-il expliqué. “Cela n’a jamais été de quoi que ce soit dont nous avons discuté dans le groupe, mais au moins je pense personnellement que chaque chanson a sa propre vie, une identité très forte et unique. Cet album est vraiment de donner vie à ces huit chansons qui le constituer. Comme avec chaque SATYRICON album, je suppose que c’est très, très diversifié, et c’est plus vrai que jamais avec le nouveau. En particulier, quand il s’agit de ce morceau d’identité, je sens que les chansons, même si elles s’emboîtent extrêmement bien dans une compilation de chansons, chacune est très, très différente des autres – presque comme si les êtres humains sont différents des autres. l’un l’autre.”

SATYRICONles deux premiers albums de 1993 “Temps médiéval sombre” et 1994’s “Le trône de l’ombre”, sortira sous forme de rééditions remixées et remasterisées avec des couvertures modifiées, le 28 mai via Napalm Records.



