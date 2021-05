Satyricon est “ à mi-chemin ” de la réalisation d’un nouvel album, déclare Satyr

SATYRICON chanteur Sigurd “Satyr” Wongraven s’est entretenu avec la chaîne finlandaise Kaaos TV de l’avancement des sessions d’écriture de chansons pour le suivi de 2017 “Deep Calleth Upon Deep” album. Lorsqu’on lui a demandé si l’influence de la musique “folk” norvégienne trouverait son chemin sur le disque, il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Ouais, il y a des trucs de guitare qui clairement [have] le typique SATYRICON l’incorporation de ce type de tonalité. Mais peut-être que la partie la plus importante est mes schémas rythmiques particuliers que certains de mes collègues trouvent troublants car ils ne tiennent pas compte des règles de la musique rock et de tout autre type de structure et davantage basés sur la liberté que je ressens dans la musique folk norvégienne. . De sorte que certaines des parties que j’écris, vous ne pouvez pas vraiment anticiper où la progression d’accords va se terminer parce que je ne suis pas nécessairement les modèles rythmiques établis pour la façon dont la musique est faite. Je laisse l’idée et la mélodie montrer la voie. “

Demandé si la plupart des nouveaux SATYRICON l’album est déjà terminé, satyre dit: “C’est à mi-chemin, je dirais. C’est difficile quand on travaille sur ce type de projets parce que, du moins dans mon cas, je finis par écrire beaucoup plus que ce que j’utilise réellement. Je finis probablement par écrire trois fois plus. que je finis par utiliser. Et aussi je sais que lorsque vous êtes dans la première étape d’un tel processus, vous constatez très souvent que ce que vous faites au tout début vous croyez fermement et que vous êtes absolument convaincu que ce sera une partie très importante du disque finit par ne pas être utilisée du tout. Et puis une partie dont vous n’êtes pas sûr et que vous pensez probablement que vous ne finirez pas par utiliser devient une partie très importante du disque parce que, tout à coup , par coïncidence, vous proposerez une idée qui portera cette idée à un tout autre niveau que vous n’aviez jamais pu imaginer auparavant, puis quelque chose qui semblait être un candidat susceptible d’être abandonné deviendra une partie intégrante du disque. Et puis peut-être quelque chose d’autre que tu pensais être o L’un des morceaux musicaux les plus importants de votre disque ne rentre nulle part et vous finissez par sauter le tout et ne pas l’inclure du tout. Nous ne sommes pas allés aussi loin dans le processus, mais je sais par expérience que cela se produira tôt ou tard, et alors nous verrons si cela prendra beaucoup de temps ou si des morceaux tomberont à leur place sans trop de tracas et de résistance. “

Il a poursuivi: “Ce qui est inhabituel ici, c’est que je ne travaille pas vraiment comme j’ai l’habitude de travailler, parce que j’ai l’habitude d’écrire à la maison ou dans le studio de répétition ou dans des endroits reculés comme des cabanes dans les montagnes. et des choses comme ça. Mais c’est le type de disque où je me suis rendu compte que même si je pouvais faire des idées dans les circonstances que j’aurais normalement, je trouve que c’est un disque qu’il vaut mieux écrire principalement en studio pour la raison que je Je travaille sur beaucoup de choses que vous ne pouvez pas vraiment préparer comme vous le feriez pour la batterie, la basse, la guitare et le chant. “

Plus tôt dans le mois, SATYRICON le batteur Kjetil-Vidar “Frost” Haraldstad dit au “Démons lourds” émission de radio sur le prochain album du groupe: “Nous continuerons à être imprévisibles, créatifs et innovants, j’espère. Cette flamme n’est jamais morte en nous; elle brûle toujours. Nous avançons et nous évoluons toujours.”

“Deep Calleth Upon Deep” est sorti en septembre 2017 via Registres de Napalm. Le disque a été enregistré à Oslo, en Norvège et à Vancouver, au Canada, au début de 2017 et mixé avec un gourou de studio vénéré Mike Fraser (qui a déjà travaillé sur SATYRICONl’album de 2006, “Maintenant, diabolique”).

SATYRICONles deux premiers albums de 1993 “Temps médiéval sombre” et 1994’s “Le trône de l’ombre”, sortira sous forme de rééditions remixées et remasterisées avec des couvertures modifiées, le 28 mai via Registres de Napalm.



