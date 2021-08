Riesling Morgenstern Wongraven, qui fait partie du portefeuille de SATYRICONE leader Sigurd “Satyre” Wongravenla société viticole de , Vins de Wongraven, est désormais officiellement le vin le plus vendu dans son pays d’origine, la Norvège.

satyre a annoncé la nouvelle plus tôt dans la journée dans un Instagram Publier. Il a écrit : « C’est un grand jour pour moi ! Riesling Morgenstern Wongraven est désormais officiellement le vin le plus vendu du pays. Indépendamment du blanc, du rouge, du mousseux, de ce cépage, de ce cépage, de ce pays, du prix, etc. C’est le numéro un. Point final.

« simple.

“Merci à tous les amateurs de vin qui croient en ce que je fais et pour votre soutien continu. Quelle aventure incroyable ! #wongravenwines #wongraven #morgenstern #riesling #pfalz #germany”

satyrele portefeuille de comprend également Wongraven Alleanza Piemonte Rosso et Champagne Wongraven. satyre assemble lui-même les vins et travaille en étroite collaboration avec les vignerons tant sur la viticulture que sur la vinification. De plus, il s’occupe de tout le développement du design avec son réseau d’artistes et de designers. Les vins sont produits en agriculture biologique, ou selon les principes de l’agriculture biologique.

1,8 million de litres de Wongraven des vins ont été vendus en Norvège en 2020, en hausse de 94% par rapport à 2019.

Il a été rapporté cette année-là que satyre vendu 90 % de Vins de Wongraven en 2019 à Vingruppen, détenue par un producteur de vins et spiritueux Arcus.

Dagens Næringsliv obtenu Vingruppenles dossiers financiers de 2019 qui montraient des actions dans Vins de Wongraven ont été évalués à 51,3 millions de NOK, soit environ 5,4 millions de dollars.

En 2019, Vins de Wongraven a réalisé des ventes de 6,6 millions de NOK (environ 700 000 $), terminant l’année avec un bénéfice de 3,7 millions de NOK (390 000 $) avant impôts.

Depuis 2009, satyre a développé et vendu des vins de qualité en Norvège. A partir de 2014, cela a été fait en collaboration avec Vingruppen.

Il y a une dizaine d’années, satyre en partenariat avec Luca Roagna, un vigneron de cinquième génération originaire du Piémont, en Italie, pour lancer la propre marque de vin du musicien.

Wongraven et Roagna s’est réunie pour la première fois au printemps 2003 alors que SATYRICONE était en tournée en Italie et a passé plusieurs mois en 2010 à créer deux vins classiques qui représentaient une combinaison de Roagnale travail qualifié de la vigne et satyrevision des vins traditionnels piémontais.

Wongraven a également un certain nombre d’autres projets viticoles. Il a collaboré avec Baron-Fuente faire des Champagnes 100% Bio, et Rémy et Armin Grassa pour créer des blancs à la bordelaise.

Dans une interview de 2019 avec Vins d’Allemagne, satyre s’est demandé s’il était possible de faire un parallèle entre la scène black metal et le monde du vin. Il a répondu: “Oui, bien sûr. La principale raison pour laquelle je peux faire de bons mélanges est l’expérience, l’intuition et la confiance que j’ai lorsque je travaille. Je sais ce que je veux, ce que cela exige de moi, et j’ai une vaste expérience de la confiance C’est ainsi que la musique est faite, et le vin n’est pas différent, j’ai appris. Vous devez avoir une vision et vous y engager.”