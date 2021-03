Satyricon sortira des éditions remixées et remasterisées de ‘Dark Medieval Times’ et ‘The Shadowthrone’

SATYRICONpremier album de « Temps médiéval sombre », est sorti à l’automne 1993 suivi de son successeur, « Le trône de l’ombre », seulement huit mois plus tard. Ces œuvres d’art pionnières ont marqué le début d’une évolution du black metal et ont influencé le genre depuis. Les deux disques seront désormais publiés sous forme de rééditions remixées et remasterisées avec des couvertures modifiées, le 28 mai via Registres de Napalm.

En ce qui concerne les moments charnières de l’évolution de la musique heavy, la scène black metal norvégienne de la fin des années 80 et du début des années 90 prend une certaine dose d’audace et de verve contrariante. Plus important encore, de nombreux disques sortis au cours de ces années de formation tumultueuses sont devenus des classiques établis et incontestés dans l’illustre canon du métal, et SATYRICONLes premières œuvres extraordinaires de cette œuvre doivent certainement figurer parmi les plus vénérées de toutes.

Remixé et remasterisé « Temps médiéval sombre » et « Le trône de l’ombre » sera disponible sous forme de boîte de luxe limitée spéciale, ainsi que dans les formats gatefold de deux LP, digipack CD et album numérique.

« Temps médiéval sombre » était à la fois immédiatement reconnaissable comme le produit de la scène norvégienne florissante et comme quelque chose de tout à fait distinctif dans ce cadre musical superficiellement restrictif. Encore plus remarquable était le fait que l’intégralité du disque avait été écrite et interprétée (à l’exception de la batterie) par un jeune de 17 ans. Sigurd « Satyr » Wongraven: clairement un talent prodigieux avec une abondance d’idées épiques et perverses dans sa tête.

« Le trône de l’ombre », SATYRICONLe deuxième album de ses créateurs a fait un énorme bond en avant dans l’évolution. Là où les débuts des Norvégiens avaient annoncé l’arrivée d’une nouvelle force créatrice furieuse, le deuxième long-métrage était un acte de consolidation et de raffinement, comme satyre vraiment épanoui en tant que compositeur d’une extrémité astucieuse. Même en termes sonores, il se démarquait à la fois de la tradition et de la tendance, englobant habilement à la fois du cran primitif et terrestre et un sentiment suffocant d’immensité d’un autre monde.

