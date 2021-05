Satyricon’s Frost On Veganism: “ Les aliments à base de plantes semblent rendre le corps plus heureux ”

Le batteur Kjetil-Vidar “Frost” Haraldstad des métaux noirs norvégiens SATYRICON parlé au “Démons lourds” émission de radio sur son adoption relativement récente d’un régime principalement végétalien. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Cela a à voir avec ce qui est bon pour ma santé, et à son tour ce qui est bon pour moi en tant que batteur. Parce que j’ai compris de plus en plus au fil des ans que tout ce que vous faites aura aussi un impact sur votre travail. Étant donné que ce que je fais est très physique, je dois essentiellement faire appel à une partie de l’esprit d’un athlète afin de faire de mon mieux. Je dois prêter attention à un très grand nombre de choses que font les athlètes. Je ne devrais jamais considérer que ce soit un quelconque sport, parce que cela le réduirait, mais il y a certainement un élément de celui-ci. Et cela signifie aussi que je dois réfléchir un peu et faire un peu comme un athlète le penserait et le ferait. Et les athlètes se soucient beaucoup de la nutrition – ils pensent à ce qu’ils boivent et ce qu’ils mangent. “

Il a poursuivi: “J’ai réalisé à un moment donné que les aliments à base de plantes semblent rendre le corps plus heureux. C’est aussi simple que cela, vraiment. Si je mange un repas à base de viande, il me faudra un certain temps pour digérer ce repas. . En attendant, je me sentirai un peu à court d’énergie, je me sentirai un peu fatigué et peut-être somnolent. Et je viens de découvrir qu’il y a tellement de fois où c’est quelque chose que je ne peux pas vraiment avoir. Je veux dire, si Je vais aux répétitions mais j’ai peut-être aussi faim, alors je devrais avoir quelque chose à manger pour pouvoir passer la répétition. Mais d’un autre côté, je devrais essayer d’éviter de manger quelque chose de lourd à digérer, ce qui signifie en gros tout type de viande. Et j’ai eu tellement de découvertes où, lorsque je mange des aliments à base de plantes, je peux essentiellement m’installer derrière la batterie et commencer à jouer; je n’avais pas vraiment besoin de beaucoup de temps pour digérer la nourriture ou pour se reposer entre les choses ou n’importe quoi. Et cela m’a juste dit qu’il semble que le corps réagit d’une certaine manière t o des aliments à base de plantes que je ne fais pas quand je mange de la viande, et vice versa. Et comme j’ai eu ces découvertes, j’ai commencé à m’intéresser un peu plus à la façon d’obtenir de bonnes sources d’énergie mais sans manger de viande. “

Gel ajoute: “Evidemment, puisque tu fais quelque chose qui est plutôt physique, tu auras besoin d’un peu de protéines et de divers types de nutriments, sinon tu vas être à peine frappé par la fatigue. Et en effet, il fut un temps où j’ai perdu un peu de poids et j’ai ressenti beaucoup de fatigue. Donc je devais juste apprendre toutes ces astuces que font les gens qui font du sport mais aussi qui sont végétariens ou végétaliens. C’est donc quelque chose que j’essaie encore d’apprendre. Mais je comprends mieux, et je trouve qu’il y a beaucoup de choses que vous pouvez manger qui vous donneront toute l’énergie dont vous avez besoin et qui vous donneront tous les éléments constitutifs – c’est-à-dire les protéines – et vous obtiendrez les différents glucides et vitamines vous avez besoin et tout cela, pas de problème. “

Le régime végétalien signifie éliminer tous les produits animaux de votre alimentation – comme la viande, le poisson, la volaille, les produits laitiers et les œufs.

Selon Vox, les chiffres des ventes 2020 ont montré que les ventes au détail d’aliments à base de plantes ont augmenté beaucoup plus rapidement (27%) que le marché américain total des aliments au détail (15%).

Les ventes de viande végétale ont augmenté de 45% et les ventes de lait végétal ont augmenté de 20% par rapport à 2019.

Ailleurs dans le “Démons lourds” discuter, Gel a confirmé que SATYRICON travaille sur le suivi des années 2017 “Deep Calleth Upon Deep” album pour une sortie en 2022.

“Deep Calleth Upon Deep” est sorti en septembre 2017 via Registres de Napalm. Le disque a été enregistré à Oslo, en Norvège et à Vancouver, au Canada, au début de 2017 et mixé avec un gourou de studio vénéré Mike Fraser (qui a déjà travaillé sur SATYRICONl’album de 2006, “Maintenant, diabolique”).

SATYRICONles deux premiers albums de 1993 “Temps médiéval sombre” et 1994’s “Le trône de l’ombre”, sortira sous forme de rééditions remixées et remasterisées avec des couvertures modifiées, le 28 mai via Registres de Napalm.



