Saucedo et Algarañaz donnent la première victoire à Always à Libertadores

21/04/2021 à 03:54 CEST

. / La Paz

Les buts de Fernando Saucedo et Carmelo Algarañáz ont scellé ce mardi la Always Ready gagne 2-0 contre Internacional Brésilien, le premier de l’équipe bolivienne de la Copa Libertadores à laquelle il est revenu après 52 ans, et le leadership du groupe B, complété par Deportivo Táchira et Olimpia. Les buts de Saucedo et d’Algarañaz sont arrivés respectivement à la 54e et à la 95e minute pour un début de rêve pour le champion bolivien qui partage désormais le sommet avec le Deportivo Táchira, qui a battu le Paraguayen Olimpia 3-2 en même temps.

Dès le début du match, l’équipe bolivienne a eu l’occasion la plus claire avec un tir lointain de Cristhian Machado qui a exigé le gardien Marcelo Lomba d’Internacional, qui a également eu quelques interventions décisives par la suite. La formation de Porto Alegre a basé son jeu en première mi-temps sur un jeu lent et parfois lent pour arrêter le local et contrer les 3640 mètres d’altitude au stade Hernando Siles de La Paz, tandis que Always Ready cherchait à ouvrir le Il a des tentatives infructueuses de Rodrigo Ramallo et l’attaquant argentin Marcos Ovejero, qui manquait de précision.

En seconde période, le barreur espagnol de l’Internacional Miguel Ángel Ramírez a fait quelques changements pour assurer la pression au milieu de terrain, mais peu de temps après le but des Boliviens est venu avec Saucedo et un tir dans le coin droit de Lomba. Après le but, Ramírez a dû modifier sa décision initiale et éliminer Lucas Ribeiro, qui venait d’entrer sur le terrain et qui n’a joué que 24 minutes pour renverser son équipe pour attaquer. Ce changement d’approche a permis à l’équipe brésilienne d’avoir l’une de ses possibilités de but les plus claires avec un tir qui s’est écrasé à l’horizontale du gardien bolivien Carlos Lampe.

Presque à la fin du match, une qualification de Saucedo à Algarañaz a permis à ce dernier d’épouser un tir croisé avec lequel il a battu Lomba.