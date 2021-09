Saucedo sauve la Bolivie de la défaite contre la Colombie à La Paz

in

09/03/2021

Le à 10h45 CEST

. / La Paz

Le milieu de terrain Fernando Saucedo sauvé ce jeudi Bolivie perdre contre La Colombie dans les 3 640 mètres d’altitude de l’état Hernando Siles de La Paz et lui a permis de sauver un attacher dans les tours de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022. Le but de la Colombie était l’œuvre de Roger Martínez à la 69e minute, tandis que l’égalité pour Verde était à la 83e. Avec le match nul à La Paz, l’équipe dirigée par Reinaldo Rueda accumule 9 points et la Bolivie en ajoute 6.

Les locaux ont pris l’initiative avec des jeux articulés principalement par le milieu de terrain Juan Carlos ‘Conejo’ Arce qui s’est heurté à une équipe colombienne compacte qui n’a pas cédé d’espaces dans sa dernière rangée. Les tentatives de celles menées par le Vénézuélien César Farías ont également eu recours au déploiement des points Jeyson Chura à droite et Roberto Carlos Fernández avec des projections qui n’ont pas trouvé le buteur Marcelo Martins Moreno, qui était bien surveillé par les défenseurs colombiens. Une certaine controverse est survenue après un corner bolivien et une main apparente du défenseur en visite William Tesillo que le juge vénézuélien Alexis Hererra n’a pas souligné. Les visiteurs ont parfois montré qu’ils pouvaient faire des dégâts avec des approches qui sont mortes dès qu’ils ont foulé la surface, à l’exception d’une tête à la 39e minute de Martínez qui a perturbé le gardien bolivien Carlos Lampe.

En seconde période, Farías a envoyé le Camerounais-Bolivien Marc Enoumba sur le terrain pour remplacer les blessés Diego Bejarano et Carmelo Algarañaz à la place de Chura, dans le but de faire pencher le jeu en sa faveur. Cependant, les inexactitudes de la Bolivie et la superficialité de ses attaques ont conduit la Colombie à monter en grade pour mettre en danger le cadre Lampe.

A la 69e minute, un mouvement de la droite de Martínez a percé la défense bolivienne pour décréter le 0-1, mais quand il a semblé que les Verts avaient perdu le script, un tir puissant de Saucedo à la 83e minute a laissé le gardien colombien David Ospina sans réaction pour la finale 1-1.