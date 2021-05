Saucy étend son leadership à Barcelone

09/05/2021 à 13:14 CEST

Grégoire Saucy a signé ce matin sur le Circuit de Barcelona Catalunya sa troisième victoire consécutive en F3 Regional Formula by Alpine. Le pilote suisse ART GP a dominé tout le week-end et aujourd’hui il a profité des abandons de Franco Colapinto et David Vidales pour renforcer sa loi.

Le podium était terminé Alex Quinn et le jeune homme Isack hadjar, qui à 16 ans impressionne en tant que recrue, après avoir été l’une des stars de la F3 asiatique en février dernier.

La pilote catalane Belén García a vu son rêve s’estomper à la maison et n’a eu aucune option dans la course lorsqu’elle a été frappée par Jasin ferati a la sortie. Mari Boya, qui était hors du Top 30, a grimpé en 20e position et Lorenzo Fluxá a terminé 21e.

GP Espagne Formula Regional by Alpine (Course 2)

1.Grégoire Saucy ART Grand Prix 32’14 “737

2.Alex Quinn Arden + 2 “555

3.Isack Hadjar R-Ace + 5 “546

4.Paul Aron PREMA Powerteam + 9 “323

5.Gabriele Minì ART Grand Prix + 10 “422

6.Thomas Ten Brinke ART Grand Prix + 10 “885

7.William Alatalo Arden + 11 “550

8.Patrik Pasma KIC Motorsport + 12 “014

9.Zane Maloney R-Ace GP + 12 “218

10.Dino Beganovic PREMA Powerteam + 13 “856

20.Mari Boya Van Amersfoort Racing + 24 “864

21.Lorenzo Fluxá Van Amersfoort Racing + 25 “240

29.Belén García G4 Racing + 59 “584

31.David Vidales PREMA Powerteam Retraité