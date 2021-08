Saudi Aramco affiche un bond de près de 300 % de son bénéfice au deuxième trimestre grâce à la reprise de la demande mondiale

Le logo de Saudi Aramco est représenté à l’installation pétrolière d’Abqaiq, en Arabie saoudite, le 12 octobre 2019.

Maxime Chemetov | .

Le géant pétrolier saoudien Aramco a annoncé une augmentation étonnante de 288% de son bénéfice net à 25,5 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, tout en maintenant son dividende de 18,8 milliards de dollars, car les grandes pétrolières bénéficient de prix plus élevés et d’une reprise de la demande mondiale.

Le bénéfice net d’Aramco de 25,5 milliards de dollars pour le trimestre se compare à 6,6 milliards de dollars au même trimestre de 2020. Le résultat a dépassé les attentes, les analystes s’attendant à un bénéfice net médian de 24,7 milliards de dollars pour le trimestre.

“Nos résultats du deuxième trimestre reflètent un fort rebond de la demande mondiale d’énergie et nous nous dirigeons vers la seconde moitié de 2021 plus résilients et plus flexibles, alors que la reprise mondiale s’accélère”, a déclaré le président et chef de la direction d’Aramco, Amin Nasser, dans un communiqué publié dimanche. .

Aramco a déclaré que le bénéfice net pour le premier semestre de l’année était de 47,2 milliards de dollars, contre 23,2 milliards de dollars au premier semestre 2020, soit une augmentation de 103%. La société a déclaré que les résultats étaient soutenus par l’assouplissement mondial des restrictions de Covid-19, les campagnes de vaccination, les mesures de relance et l’accélération de l’activité sur les marchés clés.

“Bien qu’il existe encore une certaine incertitude concernant les défis posés par les variantes de Covid-19, nous avons montré que nous pouvons nous adapter rapidement et efficacement aux conditions changeantes du marché”, a déclaré Nasser.

Régimes de dividendes

Aramco a déclaré que les flux de trésorerie disponibles étaient de 22,6 milliards de dollars au deuxième trimestre et de 40,9 milliards de dollars pour le premier semestre 2021, contre 6,1 milliards de dollars et 21,1 milliards de dollars, respectivement, pour les mêmes périodes en 2020.

C’est important, car les flux de trésorerie disponibles ont désormais dépassé le dividende trimestriel de 18,75 milliards de dollars pour la première fois depuis le début de la pandémie. Aramco verse déjà le plus gros dividende au monde, mais l’amélioration des perspectives a incité certains analystes à réclamer des paiements plus élevés.

“Une augmentation des dividendes est nécessaire pour rester compétitif”, ont déclaré les analystes de BofA dans une note de recherche avant la publication des résultats. “La hausse des prix du pétrole et les augmentations de production induites par l’OPEP+ devraient soutenir une augmentation significative des flux de trésorerie disponibles au cours des deux prochaines années”, a-t-il ajouté.

Aramco a répondu en affirmant que son dividende restait au “niveau normal” pour le trimestre, mais qu’il “indiquerait plus tard” s’il s’en tiendrait au plan de paiement actuel.

“Nous examinons notre programme de développement durable”, a déclaré Nasser à CNBC lors de l’appel aux résultats de dimanche. “Beaucoup d’éléments de notre programme d’investissement que nous envisageons actuellement concernent la transformation du brut en produits chimiques et l’hydrogène, et tous ces programmes représentent de grandes opportunités, en particulier avec le programme Shareek”, a-t-il ajouté.

Aramco, détenue majoritairement par le gouvernement saoudien, est une source clé de revenus pour le royaume. “Tout cela sera examiné avec notre conseil d’administration, et nous déciderons à une date ultérieure de toute distribution supplémentaire de dividendes”, a déclaré Nasser.