Saudi Aramco, Gazprom et ExonMobile se lancent dans l’exploitation minière de Bitcoin – Trustnodes ⋆ Crypto new media

Les géants pétroliers commencent à se lancer dans l’extraction de bitcoins pour réduire les émissions de gaz à effet de serre nocives comme le méthane grâce au torchage du gaz.

Le gaz est un sous-produit de la production pétrolière, il est souvent brûlé, brûlé à la torche, car « des obstacles économiques, réglementaires ou techniques au développement des marchés du gaz et des infrastructures gazières l’empêchent d’être utilisé », explique la Banque mondiale.

Au cours de ce processus de combustion, ils produisent des quantités importantes de méthane, le bitcoin offrant une solution rentable, car ce gaz peut être transformé en énergie au lieu d’extraire du bitcoin.

Crusoe Energy Systems, par exemple, a construit des centres de données sur des sites de forage de schiste pour exploiter une partie du gaz excédentaire à la source pour le transformer en électricité qui est ensuite utilisée pour extraire le bitcoin.

Vekus a envoyé en décembre 2020 un conteneur d’expédition contenant 150 unités d’ASIC Antminer S9 de Bitmain sur le champ pétrolier Alexander Zhagrin près de la ville russe de Khanty-Mansiysk dans la région riche en pétrole de la Sibérie occidentale.

« L’énergie du gaz associé peut alimenter les centres de données et les fermes minières. Cela augmentera le pourcentage d’utilisation rationnelle des matières premières. C’est particulièrement vrai pour les régions reculées de la Sibérie et de l’Arctique, où le transport du gaz associé depuis les champs n’est pas rentable », explique Alexander Kalmykov, patron de Gazprom Neft, une filiale de Gazprom.

L’extraction de Bitcoin peut se produire n’importe où dans le monde, car il s’agit d’un processus énergivore. Si tout le gaz qui est complètement gaspillé lors de la torche était utilisé pour alimenter l’extraction de bitcoins, il suffirait de fournir de l’énergie à l’ensemble du réseau bitcoin plusieurs fois.

Seul le gaz brûlé par Saudi Aramco suffirait à alimenter la moitié du réseau bitcoin avec Raymond Nasser, responsable des opérations minières chez Wise&Trust, affirmant qu’ils sont en pourparlers avec eux.

« Nous négocions avec Aramco. Tout liquide noir [oil] qui sort du désert appartient à cette entreprise. Tout le gaz brûlé qu’ils n’utilisent pas, et c’est une information publique, je peux vous le dire, c’est suffisant pour « alimenter » la moitié du réseau Bitcoin aujourd’hui à partir de cette seule société », a déclaré Nasser.

Le Texas est un autre gros brûleur à gaz avec Jim Cramer disant qu’ExonMobile doit commencer à utiliser ce gaz pour l’extraction de bitcoins. Quelque chose qui est plus que gagnant-gagnant dans la mesure où Exon obtient de nouveaux revenus pour ce qu’ils ont déjà produit et les mineurs obtiennent une énergie bon marché au point d’être potentiellement même de l’énergie gratuite, car l’utilisation de ce gaz pour l’énergie peut réduire les coûts en crédits de carbone et même les pénalités. pour ceux qui brûlent plus de 5% de gaz.

Bitcoin sauverait ainsi l’environnement et deviendrait plus vert que vert en éliminant le méthane de la production de ces sites pétroliers.

Cela deviendrait également très efficace car l’énergie à distance que personne ne veut au point de la jeter en la brûlant serait plutôt utilisée pour sécuriser et traiter des centaines de milliards.

Ainsi, vous vous attendez à ce que l’exploitation minière de bitcoins dans les champs pétrolifères devienne omniprésente, car cela semble aller de soi, car cela pourrait potentiellement répondre aux exigences ESG de certains fonds institutionnels pour investir dans le bitcoin.

