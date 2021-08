Saudi Aramco précise qu’il ne commencera pas l’exploitation minière de Bitcoin

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Saudi Aramco a rejeté les rumeurs et a déclaré qu’il n’envisageait pas de se lancer dans l’exploitation minière de Bitcoin.

Saudi Aramco est une société saoudienne de produits pétroliers, gaziers et pétrochimiques, qui emploie 76 000 personnes dans le monde et est la troisième société à capitalisation boursière au monde, après Apple et Microsoft. Certains médias avaient parlé de son incursion dans le minage de crypto-monnaies, cependant, aujourd’hui, il a déclaré aux médias d’éteindre les rumeurs et de préciser qu’il n’envisageait pas d’entrer sur le marché du minage de Bitcoin.

Ce sont ses mots, brefs et énergiques, dans un communiqué de presse d’une seule phrase :

“En référence à des rapports récents affirmant que la société s’engagera dans des activités d’extraction de Bitcoin, Aramco confirme que ces affirmations sont complètement fausses et inexactes.”

Où est partie la rumeur ?

Tel que rapporté par Finbold, qui a commencé à spéculer que la plus grande compagnie pétrolière du Moyen-Orient était intéressée par l’exploitation minière de Bitcoin, selon Investing.com, il s’agissait d’informations fournies par le mineur brésilien de Bitcoin Ray Nasser lors d’une interview sur la chaîne YouTube par Bitconheiros.

En bref, le rapport affirmait qu’au lieu d’éliminer les sous-produits de l’extraction pétrolière, Aramco pourrait les utiliser à des fins lucratives en exploitant des actifs numériques. en utilisant le surplus de gaz provenant de l’extraction de pétrole.

Bitcoin, qui hier avait atteint des prix supérieurs à 42 500 USD, sa valeur la plus élevée depuis le 18 mai, est aujourd’hui en baisse et a un prix, à 6h50 à New York, de 39 712 USD, 4,36% de moins qu’hier à la même heure , selon les données de CriptoMercados.

Quant à la rumeur Saudi Aramco, il est important de noter que cette société n’a pratiquement aucune approche du monde de la cryptographie. Selon nos fichiers, il n’y a que des données d’investissement dans Vakt, une Blockchain pour la bourse du pétrole, en janvier 2020.

