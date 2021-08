Saudi Aramco réfute les allégations d’exploitation minière de Bitcoin, les qualifiant de “faux et inexacts” Crypto new media

in

La compagnie pétrolière saoudienne de plusieurs milliards de dollars, Saudi Aramco, a démystifié les rumeurs d’exploitation minière de Bitcoin (BTC) dans le pays. La nouvelle des plus grands producteurs de pétrole du monde gravitant vers la sphère crypto a commencé à flotter au cours du week-end. Saudi Aramco est l’un des trois plus grands géants de la production de pétrole dont les noms étaient attachés aux nouvelles cryptographiques. Cependant, l’une des sociétés les plus rentables du Fortune Global 500 a discrédité les gros titres en tant que « fausses » nouvelles.

“En référence aux récents rapports affirmant que la société se lancera dans des activités d’extraction de Bitcoin, Aramco confirme que ces affirmations sont complètement fausses et inexactes”, a déclaré Saudi Aramco aux nouvelles locales aujourd’hui.

Le gaz méthane peut alimenter les champs miniers

Un rapport de TrustNodes a déclaré que, en tant que choix durable, les sociétés pétrolières peuvent utiliser leurs sous-produits gaziers pour fournir de l’énergie pour l’exploitation minière de Bitcoin. La canalisation du sous-produit dans l’exploitation minière crypto assurera un taux réduit de génération de méthane causée par le torchage du gaz. Cela se traduira à son tour par une baisse globale des émissions de gaz à effet de serre.

Les trois principaux producteurs de gaz, Saudi Aramco, ExxonMobil et Gazprom, suivraient la méthode d’extraction BTC pour éviter d’augmenter les niveaux élevés de pollution de l’air et gagner de l’argent supplémentaire en utilisant le sous-produit du méthane gaspillé.

Saudi Aramco, avec ses vastes activités de production de pétrole, dispose également d’un important excédent de méthane. Cet excédent a le potentiel de fournir de l’énergie à la moitié de la communauté des mineurs de Bitcoin aujourd’hui. Cependant, la société a clairement indiqué qu’elle n’avait actuellement aucune intention de prêter de l’énergie à la sphère cryptographique.

« Nous négocions avec Aramco. Tout liquide noir [oil] qui sort du désert appartient à cette entreprise. Tout le gaz brûlé qu’ils n’utilisent pas, et c’est une information publique, je peux vous le dire, c’est suffisant pour « alimenter » la moitié du réseau Bitcoin aujourd’hui à partir de cette seule société ». Raymond Nasser, responsable des opérations minières chez Wise&Trust, a déclaré à TrustNodes.

Gazprom rejoint la communauté crypto

Là où Aramco s’est retiré de la course à la cryptographie, Gazprom est entré sur le marché avec des déclarations positives visant à alimenter l’exploitation minière de la cryptographie grâce aux sous-produits du gaz. Gazprom a encouragé l’utilisation de l’électricité au gaz dans les centres de données et les fermes minières pour permettre une utilisation rentable et durable des matières premières.

