Saul ‘Canelo’ Alvarez a déclaré à Mike Tyson qu’il ne considérait pas la défaite de Floyd Mayweather comme une véritable perte et qu’il prévoyait de continuer à se battre pendant encore sept ans avant le combat de Billy Joe Saunders.

Canelo Alvarez est le seul à être la plus grande star de la boxe.

À 30 ans, il a une fiche phénoménale de 55-1-2 – ses deux nuls contre Jorge Juarez lors de son cinquième combat et la bataille classique de Gennady Golovkin.

Canelo a les titres des super-moyens WBA et WBC en sa possession

Cependant, la seule perte qu’il a subie est venue par décision majoritaire de Floyd Mayweather, un homme qui a pris sa retraite avec un dossier parfait de 50-0 et que beaucoup considèrent comme l’un des plus grands boxeurs de tous les temps.

Mais plutôt que de s’attarder sur la défaite, Canelo la regarde comme une leçon de vie.

Avant de se battre, il détenait le titre des poids moyens légers WBC et un dossier de 42-0-1. C’était son premier titre mondial et il avait déjà défendu six fois auparavant.

Mayweather a mis son titre de poids moyen WBA (super) léger sur la ligne et était 44-0 – le zéro de quelqu’un devait partir, et ce jour-là, ce serait le jeune Canelo.

Il n’avait que 23 ans à l’époque et a laissé entendre qu’un peu plus d’expérience aurait été utile.

«J’ai tellement grandi», a-t-il déclaré à HotBoxin ‘de Mike Tyson en se rappelant le combat de 2013 au MGM Grand de Vegas.

«J’ai toujours pensé que je devais me battre d’abord avec [Miguel] Cotto, [Erislandy] Lara et tous ces gars et ensuite Floyd », a-t-il poursuivi. «Mais c’est ce que c’est, tu sais? Voilà ce que c’est. Je vais bien.

Canelo n’avait que 23 ans quand il a combattu Mayweather et pense que l’inexpérience lui a coûté

«J’avais besoin de plus d’expérience et de maturité [before facing Floyd]. Je ne vois pas ce combat comme une perte. Je pense à ce combat comme j’apprends de ce combat.

Canelo est maintenant dans le moule dominant de Mayweather, écartant tous les challengers placés devant lui. L’invaincu Billy Joe Saunders sera le prochain à essayer, mais Alvarez reste le favori aux yeux de beaucoup.

Mais Canelo avait-il l’impression d’être arrivé quand il a partagé la bague avec Mayweather?

«Quand j’ai combattu Miguel Cotto. C’était mon meilleur combat », a-t-il expliqué. «J’ai l’impression que lorsque j’ai gagné ce combat, je me suis senti comme ‘OK, mon meilleur moment est à venir.’»

Depuis cette nuit il y a près de huit ans, Canelo a remporté des championnats allant des poids moyens légers jusqu’aux poids lourds légers et il a dit à Tyson qu’il prévoyait de rester sept autres au moins.

Avec le réputé entraîneur Eddy Reynoso dans son coin, vous pouvez parier qu’il y aura beaucoup plus de nuits épiques, surtout quand il a l’amour de la foule derrière lui.

Canelo et Saunders se rencontreront pour trois des quatre titres des super-moyens