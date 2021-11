Saul ‘Canelo’ Alvarez a déclaré à Mike Tyson qu’il ne voyait qu’une perte enregistrée, contre Floyd Mayweather, comme leçon, tandis que l’ancien champion des poids lourds pense que Caleb Plant n’a aucune chance de se battre

Canelo Alvarez est largement considéré comme l’attraction vedette de la boxe, bien que Tyson Fury puisse avoir quelque chose à dire à ce sujet.

À 31 ans, le champion des super-moyens possède un record phénoménal de 56-1-2 – ses deux nuls contre Jorge Juarez lors de son cinquième combat seulement, puis la bataille épique de Gennady Golovkin.

Canelo est le roi livre pour livre de la boxe en ce moment

Ed Mulholland/Salle de match

Canelo est le champion du monde des super-moyens WBA, WBC, WBO et Ring Magazine

Il détient trois des quatre grands titres mondiaux des super-moyens, tandis que Plant en a un et ils se rencontreront bientôt pour unifier la division.

Cependant, la seule perte qu’il a subie est survenue par décision majoritaire contre Floyd Mayweather, un homme qui a pris sa retraite avec une fiche parfaite de 50-0 et que beaucoup considèrent comme l’un des plus grands boxeurs de tous les temps. Caleb Plant, cependant, voudra faire deux défaites lorsqu’ils se rencontreront dans leur énorme affrontement des super-moyens.

Plutôt que de s’attarder sur la défaite face à Mayweather, Canelo la considère comme une leçon de vie.

Avant le combat, il détenait le titre WBC des poids moyens légers et une fiche de 42-0-1. C’était son premier titre mondial et il avait déjà défendu six fois auparavant.

Mayweather a mis son titre WBA (super) léger des poids moyens en jeu et était de 44-0 – le zéro de quelqu’un devait disparaître, et ce jour-là, c’était le jeune Canelo.

Il n’avait que 23 ans à l’époque et a suggéré qu’un peu plus d’expérience aurait été utile et a ensuite affirmé que c’était un honneur de combattre le légendaire Mayweather.

« J’ai tellement grandi », a-t-il déclaré à HotBoxin’ de Mike Tyson en mai alors qu’il se souvenait du combat de 2013 au MGM Grand de Vegas.

« J’ai toujours pensé que je devais me battre d’abord avec [Miguel] Cotto, [Erislandy] Lara et tous ces gars, puis Floyd », a-t-il poursuivi. « Mais c’est ce que c’est, tu sais ? C’est ce que c’est. Je vais bien.

Canelo n’avait que 23 ans lorsqu’il a combattu Mayweather et pense que l’inexpérience lui a coûté

« J’avais besoin de plus d’expérience et de maturité [before facing Floyd]. Je ne considère pas ce combat comme une défaite. Je pense à ce combat comme j’ai appris de ce combat.

Canelo est désormais dans le moule dominant de Mayweather, écartant tous les challengers mis devant lui. L’invaincu Billy Joe Saunders a essayé et s’est cassé l’orbite, mais Plant aura également l’impression qu’il a une chance d’arrêter le Mexicain.

Mais Canelo avait-il l’impression d’être arrivé lorsqu’il a partagé la bague avec Mayweather ?

« Quand j’ai combattu Miguel Cotto. C’était mon meilleur combat », a-t-il expliqué. « J’ai l’impression que quand j’ai gagné ce combat, je me suis dit ‘OK, mon meilleur moment arrive.' »

Depuis cette nuit-là, il y a près de huit ans, Canelo a remporté des championnats allant des poids moyens légers aux poids lourds légers et il a dit à Tyson qu’il prévoyait de rester au moins sept autres.

Avec l’entraîneur estimé Eddy Reynoso dans son coin, vous pouvez parier qu’il y aura beaucoup plus de nuits épiques, surtout quand il a l’amour de la foule derrière lui.

Et certainement, Tyson est impressionné par le n ° 1 livre pour livre et ne donne aucune chance à Plant dans leur combat d’unification.

« [Canelo] va foutrement tuer [Plant]», a-t-il déclaré dans une récente édition de son podcast. « C’est ton ami, tu vas à ses funérailles. Il ressemble à un connard de Floyd Mayweather, il va se faire foutre. Attendez que cette mère ***** commence à frapper ce corps, Alvarez, ces coups de corps de mère *****, oh, il va se faire foutre. Tyson a continué.