Saul ‘Canelo’ Alvarez a été payé 15 £ pour son premier combat, maintenant il est la star la plus bancable de la boxe avec des combats contre Floyd Mayweather, Gennady Golovkin et maintenant un combat d’unification contre Caleb Plant ensuite

Aujourd’hui, Saul ‘Canelo’ Alvarez est l’un des plus grands noms de la boxe et il est prêt à refaire un spectacle alors qu’il se bat pour devenir le champion incontesté des super-moyens ce week-end contre Caleb Plant.

La superstar mexicaine a accumulé un record incroyable de 56 victoires, une défaite et deux nuls dans sa carrière professionnelle, probablement aidé par le fait qu’il a eu son premier combat professionnel à l’âge de 15 ans.

Ed Mulholland/Salle de match

Canelo est le roi incontesté du pay-per-view dans la boxe

Alvarez, 31 ans, est le plus jeune de huit enfants dont sept garçons, qui sont tous devenus boxeurs professionnels. Il n’a pas grandi à Guadalajara, mais il est maintenant l’un des rois du sport à la carte.

Alvarez a signé un accord à succès de 365 millions de dollars fin 2018 qui a prolongé son contrat promotionnel avec le promoteur de longue date Golden Boy – dirigé par Oscar De La Hoya – et a accordé ses 11 prochains combats sur cinq ans au service de streaming sportif DAZN.

C’était le contrat le plus riche pour un athlète professionnel à l’époque, mais il finirait par laisser huit combats et plus de 280 millions de dollars sur la table.

Aujourd’hui, Canelo se bat toujours avec DAZN et il est toujours l’un des meneurs du PPV, mais son premier combat, contre Abraham Gonzalez en 2005, lui a valu la maigre somme de 15 £.

Michelle Farsi/Salle de match

Le grand Saul ‘Canelo’ Alvarez est l’un des plus grands noms du sport en ce moment

Canelo a déclaré: «J’ai gagné 800 pesos pour ce combat, mais j’ai dû payer la moitié de cela en billets parce que ma famille est si grande.

« Je n’ai donc reçu que la moitié de l’argent pour mon premier combat.

«Mais j’adore la boxe, donc je ne l’ai jamais fait pour l’argent et à l’époque je travaillais aussi.

« J’étais aussi seule, je n’avais pas d’enfants, je n’avais rien et je travaillais donc je n’avais pas besoin d’argent.

« Je voulais juste me battre, c’est ce qui me fascine. »

Ed Mulholland/Salle de match

Canelo veut continuer à travailler avec Hearn

En raison de l’inflation, Canelo aurait gagné 30 £ si ce combat avait eu lieu aujourd’hui. Nous ne pensons pas qu’il va trop le manquer.

Les chiffres de paiement à la séance de Canelo prouvent qu’il est devenu l’un des piliers modernes de la boxe. Son penchant pour les combats pendant les vacances mexicaines est certainement utile, mais il est devenu une superstar bien au-delà d’une base de fans nationale.

Son combat avec Miguel Cotto a rapporté 900 000 achats PPV et a été estimé à 58 millions de dollars bruts. Son combat avec Julio César Chávez Jr a été le premier combat où il a remporté 1 million d’achats de PPV et ce combat aurait généré 80 millions de dollars.

Ses deux batailles avec Gennady Golovkin ont été très lucratives pour la carrière de Canelo. Le premier combat a fait 1,3 million d’achats et tandis que le second en a fait 200 000 de moins, il a tout de même généré 120 millions de dollars, 10 millions de plus que le premier combat.

Et puis loin du ring, il continue à engranger de l’argent.

Il a affirmé qu’il gagnait près de 20 millions de dollars par an grâce à ses investissements immobiliers, tandis que Forbes estimait qu’il avait gagné 34 millions de dollars en juin de cette année seulement.

2013 Golden Boy

Canelo n’a jamais regardé en arrière depuis sa défaite contre Mayweather

Bien sûr, son combat avec Floyd Mayweather – qui est la seule perte de sa carrière déjà légendaire – est le combat le plus lucratif auquel Canelo ait jamais participé. Il a eu 2,2 millions d’achats de PPV et a généré environ 150 millions de dollars (dont la plupart sont allés à Mayweather vous supposeriez).

À ce jour, Canelo et Mayweather est le cinquième pay-per-view le plus acheté de l’histoire de la boxe.

Si Canelo peut revendiquer le titre IBF des super-moyens de Plant ce week-end, nous pourrions assister à l’un des plus grands de tous les temps à son apogée. Et vous pouvez parier que les fans continueront à payer pour regarder la grandeur.