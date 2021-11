Saúl ‘Canelo’ Álvarez élimine Caleb Plant et est le nouveau champion incontesté des super-moyens

Les clés pour que Canelo atteigne la gloire 1:11

(CNN espagnol) – Ce 6 novembre à Las Vegas restera une date inoubliable dans la boxe internationale. Saúl « Canelo » Álvarez a été couronné champion incontesté des super-moyens, après avoir battu Caleb Plant par KO. Le boxeur mexicain a cherché à devenir le premier latino-américain à franchir ce cap.

Après le combat, Álvarez a remercié les fans pour leur soutien et a souligné l’importance de sa victoire pour le Mexique.

« Cela n’a pas été facile d’arriver ici, mais nous avons parcouru un long chemin grâce au soutien de vous, des fans, de ma famille et de mon équipe. C’est dédié à tout le monde, mais surtout au Mexique. C’est une autre victoire pour notre équipe Nous l’avons fait.

« C’est énorme pour l’histoire du Mexique en tant que champion incontesté. Il n’y en a que six dans l’histoire, et être l’un des six me rend très fier et heureux.

« Caleb est un bon boxeur, je respecte beaucoup Caleb Plant. C’était un adversaire coriace qui était très doué et je le respecte. Au final, nous sommes tous les deux des hommes et il voulait continuer à se battre. Je lui ai dit de ne pas avoir honte, c’était un grand combat.

Canelo : il m’a fallu plus que prévu pour battre Plant 0:26

« Plant me compliquait, mais Eddy me disait de rester fidèle à la stratégie que nous avions dans les deux derniers tours et j’ai réussi à le battre. C’est ainsi que je devais finir. Il était déjà blessé et j’allais tuer lui.

Caleb Plant a été emmené au centre médical universitaire après le combat par mesure de précaution.

Un champion incontesté

Seuls cinq boxeurs de l’histoire avaient détenu le titre d’incontesté, c’est-à-dire possédant à la fois les quatre ceintures des principaux organes qui régissent la boxe internationale : la Fédération internationale de boxe, la World Boxing Association, le World Boxing Council et le World Boxing Council. Organisation de boxe. Mais jusqu’à présent, aucun n’avait fait sa marque dans la division des super-moyens.

Le « Canelo » exposait les titres de la WBC, de la WBO et de la WBA, tandis que Plant contestait l’IBF. Tous deux ont posé avec leur ceinture lors de la pesée du 5 novembre. (Photo Al Bello / .)

L’ère des quatre ceintures (IBF, WBA, WBC et WBO) commence en 2007 et ceux-ci ont été les champions incontestés :

Terence Crawford – Super léger-2017 Josh Taylor – Super léger-2021 Bernard Hopkins – Poids moyen-2004 Jermain Taylor – Poids moyen-2005 Oleksandr Usyk – Cruiserweight-2018 Saúl Álvarez – Super poids moyen-2021

Avant le combat, lvarez a assuré à CNN que ce combat contre Caleb Plant était le plus important de sa carrière, pour tout ce qui était en jeu.