Le « Canelo » pourrait vous donner un coup de chance avec son billet de loterie 0:36

(CNN espagnol) – Après être devenu le champion incontesté des pesos super-moyens, le Mexicain Saul « Canelo » Álvarez a fait un don d’un million de pesos mexicains (environ 48 000 $ US) à l’Asociación Campeones de la Vida NR AC, connue sous le nom de Red Nose, qui soutient les patients atteints de cancer en Mexique.

« Merci Canelo pour maintes et maintes fois que tu as ouvert ton cœur aux champions qui luttent contre le cancer, tu es le #Milagro de nombreux enfants et femmes. Tu es un champion de la vie !! », lit-on dans un tweet publié dimanche par l’organisation. Le boxeur a également partagé la nouvelle sur son compte Twitter vérifié.

https://t.co/4fcMUVeM14 – Canelo Alvarez (@Canelo) 15 novembre 2021

« La vérité est que je suis extrêmement heureux, reconnaissant envers tout le monde. De celui qui a mis ses 15 pesos, 20 pesos à celui qui a mis le million, qui était dans ce cas Saúl, la vérité est, merci beaucoup à tout le monde », a déclaré Alejandro Barbosa, fondateur de Nariz Roja, lors d’une émission en direct sur le compte Facebook vérifié de l’organisation.

« Al Canelo, comme toujours, merci pour ce grand cœur, frère, d’avoir répondu ‘oui’, toujours ‘oui’ à la vie sans hésitation et je le reconnais vraiment beaucoup », a ajouté Barbosa.

Selon Barbosa, les 3 millions de pesos récoltés sur trois semaines seront utilisés pour des chimiothérapies et des radiothérapies pour les enfants et les femmes atteints de cancer.

Ce n’est pas la première fois que « Canelo » participe à une cause altruiste. En octobre 2020, le boxeur a rejoint une initiative pour aider la communauté noire, latino et asiatique aux États-Unis avec des ressources pour atténuer l’impact économique de la pandémie.