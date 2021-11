SAÚL « CANELO » ÁLVAREZ VS USINE DE CALEB, VOIR LE COMBAT SUR INTERNET, QUE LA CHAÎNE DIFFUSERA, AUJOURD’HUI 06 NOVEMBRE

Nous vous disons comment, quand et où voir en direct GRATUITEMENT, la carte BOX, SAÚL « CANELO » ÁLVAREZ VS CALEB PLANT, sera en litige pour le titre des 168 livres, le combat aura lieu au MGM Grand à Las Vegas , ce samedi 6 novembre 2021.

Il a fallu plus de 6 mois à Canelo pour remonter sur le ring, il était prévu qu’il affronte Caleb Plant au mois de septembre, mais les négociations n’ayant pas abouti à un bon accord, le combat a été déplacé à une autre date.

Une tentative a été faite pour trouver un nouvel adversaire pour Canelo en septembre, mais les dates étaient très courtes et il était très difficile de le trouver.

Maintenant, les choses sont très différentes, Plant et Canelo, sont parvenus à un accord pour monter sur le ring et avec lui jouer le combat tant attendu pour l’unification des titres super middle.

Maintenant, le combat est devenu une personne, et Canelo et Plant feront tout ce qui est nécessaire pour sortir les mains en l’air et ainsi montrer qui est le meilleur de la division.

DATE:

06 novembre 2021

AFFICHAGE :

Canelo Álvarez vs Caleb Plant // Pour les titres mondiaux WBA, WBC, WBO et IBF des super-moyens.

Elvis Rodríguez contre Juan Pablo Romero // Super léger.

Rey Vargas contre Leonardo Baez // Super poids coq.

Anthony Dirrell contre Marcos Hernández // Super poids moyen.

José Manuel Gómez contre José Antonio Meza // Super poids plume.

Joselito Velázquez contre Gilberto Mendoza // Poids mouche.

Ronald Ellis contre TBA // Super poids moyen.

Jan Salvatierra vs TBA // Super poids mouche.

CALENDRIER:

STADE:

MGM Grand à Las Vegas

TRANSMISSION

Star Plus (Mexique), ESPN (Amérique latine), TV Azteca

