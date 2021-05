Saúl Craviotto et Mireia Belmonte seront les porte-drapeaux de l’Espagne aux Jeux Olympiques de Tokyo

12/05/2021

Activé à 13:06 CEST

Le canoéiste Saul Craviotto et la nageuse Mireia Belmonte sera les porte-drapeaux de l’équipe espagnole lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, le 23 juillet.

La Conseil des fédérations olympiques du Comité olympique espagnol (COE) s’est réuni ce mercredi au siège de l’organisation et a approuvé à l’unanimité la nomination des deux athlètes pour diriger le défilé des équipes lors de la soirée d’ouverture des Jeux.

OFFICIEL: Le Conseil des Fédérations Olympiques confirme que les porte-drapeaux de l’équipe olympique espagnole à # Tokyo2020 seront @Saul_Craviotto et @miss_belmont. 🇪🇸👏🏼 ⁰✅ Pour la première fois dans l’histoire des Jeux Olympiques, les @COE_es défileront avec deux porte-drapeaux. 😃 – Comité olympique espagnol (@COE_es) 12 mai 2021

Le COE se félicite ainsi du nouveau règlement du Comité International Olympique (CIO), qui pour la première fois autorise deux porte-drapeaux, à condition qu’il s’agisse d’un homme et d’une femme.

Saúl Craviotto et Mireia Belmonte ont quatre médailles olympiques; le canoéiste, deux médailles d’or, une d’argent et une de bronze et le nageur, une d’or, deux d’argent et une de bronze.

Pour les deux, ceux de Tokyo 2020 seront leurs quatrièmes Jeux Olympiques