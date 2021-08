Saúl Craviotto se qualifie pour les demi-finales du K1 200

08/04/2021

Le à 03:13 CEST

. / Tokyo

Canoéistes espagnols Saúl Craviotto et Carlos Arévalo se sont qualifiés pour les demi-finales de canoëK1 200 aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en tant que deuxième de sa série, derrière le Suédois Petter Menning.

Dans un départ très serré entre le Suédois Menning, l’Espagnol Craviotto et le Russe Lukantsov, l’impulsion finale du pagayeur scandinave a déterminé qu’il l’a emporté dans la course, dans un finish serré avec Craviotto. Le Catalan a été le porte-drapeau espagnol lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques et cherche à Tokyo 2020 le cinquième médaille olympique de sa carrière, après les médailles d’or de Pékin 2008 en K2 500 et de Rio 2016 en K2 200. De plus, il a obtenu une médaille d’argent à Londres 2012 en K1 200 et une médaille de bronze à Rio 2016 dans cette même distance.

Le Galicien, à sa première carrière aux Jeux, a disputé sa passe en demi-finale jeudi avec le Hongrois Kolos Csizmadia, qui s’est imposé avec un autre record olympique. Arevalo a battu l’actuel champion du monde et olympique, le Britannique Liam Heath, qui est allé au repêchage ce mercredi en troisième position.