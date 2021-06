Saúl ‘El Canelo’ Álvarez montre une fois de plus qu’il a un GRAND cœur

in

L’histoire est devenue virale sur les réseaux, après que la jeune femme, identifiée comme Nicole, a partagé une photo du tableau sur ses réseaux, dans laquelle elle a demandé une diffusion pour trouver d’éventuels acheteurs.

« Bonjour, je m’appelle Nicki, j’ai 17 ans, je viens d’Hermosillo Sonora. Je suis loin de terminer le lycée et je ne suis pas encore inscrit dans une université en raison de problèmes financiers”, a-t-il posté sur son compte Twitter.

De plus, ‘Nicki’ a été capturée dans l’une des avenues de Sonora, où elle apparaît avec une affiche dans les mains, faisant la promotion de son travail de peintre de murs, de vêtements et de tableaux, afin de l’aider à payer ses études professionnelles. La jeune femme est devenue une tendance sur les réseaux sociaux et le message a atteint un acheteur inattendu : Saúl Álvarez.

« Mon rêve est d’entrer dans une université d’arts plastiques à Mexico. Après 37 jours j’ai fini ma peinture de Canelo, acrylique sur toile. C’était l’une de mes plus grandes réalisations”, a-t-il ajouté.