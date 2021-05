Saúl ‘El Canelo’ Álvarez se marie dans la cathédrale de Guadalajara et fait fureur

Au milieu de fleurs blanches et de bougies, El Canelo et sa femme déjà devant la loi ont dit “Oui, j’accepte!” devant l’autel de la basilique cathédrale de l’Assomption de la Sainte Marie. À partir de 16h30, les gens ont essayé d’occuper le meilleur endroit, après que des clôtures aient été placées pour délimiter la zone.

Trois heures d’attente sous les rayons du soleil et une température de 36 degrés, ils ont été complètement oubliés quand il est apparu AlvarezComme le protocole l’exige, il était vêtu du smoking noir classique, qui combinait sagement un nœud papillon assorti, une chemise blanche et des chaussures sombres.

Le boxeur Saúl ‘El Canelo’ Álvarez embrasse Fernanda Gómez à la sortie de la cathédrale métropolitaine de Guadalajara. (Fernando Carranza)

En sortant de votre voiture et en guise de gratitude, Saul fait trois saluts à chacun des points que les gens ont crié des acclamations et leurs meilleurs vœux dans cette nouvelle étape à côté de Fernanda, qui a préféré descendre du côté de la porte de l’église et, également comme le veut la tradition, ne pas perdre de vue la façade, il est donc entré immédiatement.

A l’issue de la cérémonie, le couple a voulu faire un geste avec les personnes qui se sont rassemblées dans l’atrium et a accepté la demande formulée dans un chœur massif: “Bisou, bisou, bisou!” Ensuite Saul Oui Fernanda, sans hésitation, ils ont scellé leur amour devant tout le monde en joignant tendrement leurs lèvres, ce qui a suscité la fureur.