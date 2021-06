Saúl, le principal problème pour Andrea Berta

in

27/06/2021 à 17:51 CEST

Marc Zapater

Après avoir approuvé l’augmentation de capital pour près de 182 millions d’euros, maintenant c’est au tour de Andrea Berta, le directeur sportif du club, pour résoudre l’avenir de plusieurs joueurs. Sur la table, Berthe il a plusieurs noms.

L’un d’eux est Saül. Le joueur rojiblanco a exprimé son envie de changer de décor et tout indique que ce sera le feuilleton de l’été. Le milieu de terrain est conscient qu’il a l’autorisation du club de quitter le Wanda Metropolitano à la seule condition de laisser une importante somme d’argent dans les caisses du matelas club.

Le joueur de 26 ans a actuellement un contrat avec lui. Athlète de Madrid jusqu’à ce que 2026 et une Clause de 150 millions d’euros. Dans le Premier, les premières “copines” ont déjà quitté la partie espagnole. Des clubs de la taille de Manchester City, Uni ou alors Liverpool Ils seraient intéressés par l’acquisition des services du joueur rojiblanco.

Par contre, un autre des noms de Berthe c’est Vitolo. Le joueur a encore un an de contrat avec le club matelas et si l’Atlético veut lui rapporter de l’argent, c’est le moment idéal pour cela. Cependant, il y a un problème, le jeton élevé du joueur. L’une des équipes intéressées par le joueur rojiblanco est l’actuel champion du Ligue Europa, les Villarréal. Le club ‘groguet’ souhaitait déjà l’intégrer dans ses rangs auparavant et maintenant il faudra voir s’ils s’intéressent toujours à lui.

Enfin, Berta doit analyser l’avenir de Santiago Arias, de retour en prêt à Bayer Levekusen et qu’après un an à oublier, le Colombien revient à Wanda. Cependant, le côté droit de l’équipe rojiblanco semble couvert. Avec Trippier fixe et Vrsalijko, qui pourrait sortir, Berthe Vous devrez trouver une équipe pour Arias.