Saul Nash Homme Printemps 2022 – WWD

Créateur britannique de vêtements pour hommes et l’un des demi-finalistes du prix LVMH de cette année, Saul Nash a lancé la Fashion Week de Londres avec ses débuts en solo après avoir obtenu son diplôme de Fashion East.

Le designer a fait référence à des souvenirs poignants de ses années d’école – attendre le bus scolaire, se changer dans les vestiaires après le cours d’éducation physique – qui forment son style esthétique et personnel, et les a utilisés pour créer une collection qui marie vêtements de sport et vêtements décontractés pour les sports élevés. Foule directe.

Le spectacle comportait des éléments de performance et un arrêt de bus, qui servait également de cabine d’essayage pour les modèles afin de mettre en valeur la polyvalence des tenues.

Le regard: Des vêtements de sport et des looks inspirés de l’école avec une grande fonctionnalité et des détails déconstruits.

Citation à noter : « J’ai réalisé qu’en tant qu’homme, l’école maquillait et influençait ma façon de m’habiller. Ma mère m’a apporté une boîte pendant qu’elle nettoyait mes affaires. Et dans la boîte j’ai trouvé mes bulletins scolaires, les chemises que je portais. Je ne me souviens pas clairement de cette période. Je me souviens par fragments mais il y a des identifiants clés dans la collection, où je tente de reconstituer ces souvenirs. Je me souviens avoir pris le bus et le dernier jour d’école, qui était la vidéo diffusée dans l’espace du spectacle. Tout cela l’a influencé. Mais il était également essentiel pour moi de le garder dans ma langue du sport. »

Pièces clés : Un coupe-vent réversible et un short de course ; un trench-coat déstructuré fait de nylon mort; et une chemise d’uniforme à manches courtes réinventée comme une veste zippée.

Les plats à emporter : Le point de vue personnel de Nash sur les vêtements pour hommes était énergique et rafraîchissant, ce qui fait de lui un candidat idéal pour des collaborations avec des marques de vêtements de sport.