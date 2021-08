Saul Niguez à Man United: pourquoi l’accord ne devrait pas se produire – Man United News And Transfer News

in

Le moulin à rumeurs de transfert incline les voiles contre la star de l’Atletico Madrid Saul Niguez ce week-end et les liens entre le joueur et Manchester United se resserrent maintenant.

Après une saison médiocre selon ses propres normes élevées à l’Atleti, la rumeur dit que Saul est désireux de relever un nouveau défi et les Rojiblancos sont plus disposés que jamais à vendre le joueur.

Selon The Mirror, ” les représentants du joueur de 26 ans ont reçu la bénédiction des gros bonnets de l’Atletico Madrid pour négocier un déménagement pour leur homme.

«Et ils doivent se rendre en Angleterre demain dans le but de conclure un accord pour l’amener en Premier League.

“Man United est dans la loge, mais Liverpool est également enthousiaste et des propositions seront recherchées des deux clubs dans le but de conclure un accord rapidement.”

Les histoires qui circulent dans les médias sont qu’un chiffre d’environ 35 à 40 millions de livres sterling pourrait suffire pour capturer la signature d’un joueur avec une clause de rachat de 125 millions de livres sterling et un contrat qui court jusqu’en 2026.

Depuis le début de Covid-19, cependant, sa valeur marchande selon Transfermarkt est passée de 77 millions de livres sterling à 34 millions de livres sterling.

Niguez est à peu près un milieu de terrain polyvalent qui peut jouer au milieu de terrain central, gauche ou défensif et, en tant que tel, est présenté comme un ajout possible aux rangs de United à la fois en tant que renfort potentiel dans le rôle de milieu de terrain et en remplacement de Paul Pogba, devrait il part.

Cependant, malgré la presse rapportant que United est en pole position pour signer Saul, il semble peu probable à ce stade à moins que Pogba ou Donny van de Beek ne quittent le club.

Même alors, on peut soutenir que Saul est plus un joueur de type « Fred » ou McTominay qu’un Pogba. Une mise à niveau, sans doute, mais plus leur style « polyvalent » qu’un créatif.

United a conclu deux bonnes affaires cet été à Jadon Sancho et (sous réserve de confirmation) Raphael Varane. Mais comme on a pu le voir dans le cas de Van de Beek l’été dernier, il est peut-être inutile de signer un joueur simplement parce qu’il est une bonne affaire, ce qui pourrait être le cas lorsqu’il s’agit de l’Espagnol.

Le club a besoin d’un milieu de terrain spécialisé, et Saul ne l’est pas. Ils peuvent avoir besoin d’un remplaçant de Pogba, et Saul n’est pas cela non plus.

Un autre problème est de savoir à quel point cela ferait du bien à Atleti de vendre Saul à ce stade, même s’ils ont désespérément besoin de fonds.

Comme indiqué ici l’année dernière lorsque les dernières rumeurs de Saul-to-United circulaient, le joueur a une structure de propriété compliquée : son contrat appartient en partie à un consortium dirigé par l’agent Jorge Mendes et l’ancien président de United Peter Kenyon.

La participation de 40 % du consortium dans le contrat de l’Espagnol signifie que si Atleti le vendait à ce stade pour environ 35 à 40 millions de livres sterling, ils ne récupéreraient que 60 % de ce montant, une goutte dans l’océan par rapport à la vraie valeur du joueur.

Il serait beaucoup plus logique que le club surmonte la tempête Covid pendant au moins une saison de plus – Saul n’aurait encore que 27 ans et serait toujours très commercialisable. Il ne serait pas inconcevable que sa valeur double à ce moment-là.

L’accord d’échange récemment évoqué entre Saul et Antoine Griezmann de Barcelone, s’il avait fonctionné, aurait été une bouilloire différente, car la valeur aurait été équilibrée des deux côtés de l’accord. Mais le fait que les Rojiblancos soient intéressés par cet accord ne signifie pas qu’ils seraient également intéressés par une vente au comptant.

Bien sûr, les temps sont compliqués et le marché des transferts est plus difficile que jamais à prévoir. Mais compte tenu de ce qui précède, il semble peu probable à ce stade que Saul Niguez rejoindra les Diables rouges cet été.