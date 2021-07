Saúl Ñiguez, en route pour Barcelone ou Manchester United ?

in

19/07/2021 à 17h34 CEST

Ronald Gonçalves

Le marché des transferts post-continental donne, comme d’habitude, beaucoup à dire. Les destins possibles de jeunes stars comme Erling haaland Oui Kylian Mbappé, les disputes de joueurs comme Harry Kane Oui Jack grealish, la permanence de Lionel Messi dans le Barcelone… Il y a beaucoup d’inconnues qui n’ont pas encore trouvé de réponse, et cela inclut également l’un des référents de la Athlète de Madrid: Saul Siguez.

En ce sens, le milieu de terrain matelas est profondément valorisé par l’équipe culé, qui est en train de devenir le club le plus susceptible de gagner le service espagnol (1,73 euros, selon les honoraires). Cependant, le Manchester United a fait irruption dans la discussion et, selon les bookmakers, est le deuxième plus réalisable avec 3,75 euros par euro investi.

Derrière eux, des escouades comme lui Liverpool (6.5), le Chelsea (18), le Arsenal (41) et le Manchester City (41) compléter la liste des acheteurs potentiels de Ñiguez. Cependant, la participation apparente de Antoine Griezmann dans un éventuel retour à Athlète de Madrid pour l’arrivée de Ñiguez est montré comme l’événement qui se produit, bien que la lutte des Diables Rouges il continue en force et dangereusement attentif à la fluidité de la projection blaugrana.