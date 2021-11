Saúl Ñíguez, parmi les joueurs les plus précieux condamnés à l’ostracisme

11/09/2021 à 20:31 CET

milieu de terrain de Chelsea, Saúl Ñíguez, est le joueur le plus précieux vit dans un état d’ostracisme permanent cette saison 2021/22 avec une valeur marchande de 40 millions d’euros. Ils sont suivis de près par des joueurs comme Bryan Gil (30M€), van de Beek (25M€), Luka Jovic (20M€) ou Reinier (16M€).

espagnol, quoi Il a fini par être prêté par l’Atlético de Madrid sur le marché de l’été dernier, ne compte pas pour Thomas Tuchel malgré lui avoir donné confiance dès les premiers matchs : il a joué 438 minutes sur un total de huit matchs. En réalité, Chelsea lui-même n’exécutera pas l’option d’achat à la fin de la saison et essaierait même de la sortir sur le prochain marché d’hiver alléger le nombre de joueurs dans l’effectif.

L’ancien de l’Atlético de Madrid est en tête d’un classement dans lequel figurent également d’autres joueurs importants, comme Bryan Gil, qui a joué 575 minutes en 12 matchs.; Donny van de Beek, qui a joué 154 minutes en cinq matchs ; Luka Jovic, qui l’a fait en seulement sept matchs sous Carlo Ancelotti ; ou Reinier, joueur en prêt au Borussia Dortmund, qui a participé à huit matchs jusqu’à présent.

L’azulgrana Lenglet, également dans la liste

La centrale du FC Barcelone, Clément Lenglet, est un autre des joueurs qui apparaît dans le classement des joueurs de valeur qui comptent à peine dans leurs clubs. Avec à la fois Ronald Koeman et Sergi Barjuan, le défenseur a été relégué au poste de quatre voire cinquième central cette saison 2021/22 : il n’a joué que 374 minutes en huit matchs.. Il a débuté dans trois matchs et n’a joué que 90 minutes dans deux d’entre eux. Piqué, Eric Garcia, Ronald Araujo et même occasionnellement Òscar Mingueza l’ont avancé dans la rotation du centre de l’arrière.

Le Français est arrivé de Séville en échange d’un peu plus de 35 millions d’euros à l’été 2018 et sa performance est passée du plus au moins. Il en reprend la propriété avec Gerard Piqué sous les ordres d’Ernesto Valverde, mais avec l’arrivée de Quique Setién et surtout Ronald Koeman, son importance s’est diluée et nous sommes actuellement face à un joueur condamné à l’ostracisme. L’arrivée du nouvel entraîneur, Xavi Hernández, Il pourrait ouvrir une petite porte au onze de départ si les Egarense le jugent approprié.