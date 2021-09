Saul Niguez révèle les raisons de son départ de l’Atletico et quel joueur de Chelsea était la clé pour se déplacer .

Saul a rejoint Chelsea tard le jour de la date limite (Photo: .)

Saul Niguez a déclaré que l’opportunité de jouer à nouveau au milieu de terrain a été la clé de sa décision de rejoindre Chelsea – suggérant également qu’il n’aurait peut-être pas rejoint les Blues sans Kepa Arrizabalaga.

Saul a rejoint l’équipe de Thomas Tuchel dans les dernières heures du mercato estival mardi, arrivant sur un prêt d’une saison avec option d’achat.

Malgré le succès de l’Atletico en championnat la saison dernière, l’international espagnol a connu une saison décevante au cours de laquelle il a lutté pour le temps de jeu dans son rôle de milieu de terrain préféré.

S’exprimant sur sa chaîne Twitch après la confirmation du déménagement, Saul a déclaré: “Je ne sais pas si je supporterais une saison comme l’année dernière ou il y a deux ans. Je sais que j’aurais pu être heureux quelques jours ou quelques semaines à la maison.

«Mais j’avais besoin de me retrouver et la possibilité de Chelsea s’est présentée, un vrai champion d’Europe. C’est la chose la plus compliquée, la décision de partir, parce que je pars seul sans ma femme ou ma famille et je connais à peine l’anglais.’

L’influence de Saul s’est estompée sous Simeone la saison dernière (Photo: .)

Saul espère gagner des minutes en jouant dans son rôle n°8 préféré à Stamford Bridge cette saison.

‘Le seul point négatif était de ne pas jouer dans ma position [at Atletico],’ il a continué.

«Je ne pouvais pas montrer ce que je voudrais. J’avais un blocage dans la tête qui ne me permettait pas de jouer un autre rôle. L’option de Chelsea était de quitter ma zone de confort. Ce ne sera pas facile d’entrer dans cette équipe.

« À Chelsea, je m’entraînerai à mon poste. Ensuite, nous verrons si je joue. C’est la principale cause de ma décision.

«Je veux aller à Chelsea, tenter l’expérience et voir ensuite ce qui se passe. Je ne veux pas réfléchir plus loin. Je veux y aller, concourir et aider Chelsea.

«Personnellement, je veux redevenir le Saul que je veux voir. Je ne veux pas voir le Saul que tu as vu ces deux dernières années. J’étais très frustré de ne pas pouvoir montrer aux gens de quoi je suis capable.’

Un déménagement à Chelsea voit Saul s’associer à l’ancien coéquipier de l’Atletico Kepa, le joueur de 26 ans admettant qu’il n’aurait peut-être pas décidé de déménager à Londres sans la présence de son vieil ami.

«Il est très important qu’il soit là. C’est une étape importante. S’il n’avait pas été là, ça aurait été différent.



