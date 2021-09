Saúl part en prêt à Chelsea !

in

01/09/2021

Le à 01:02 CEST

L’Atlético de Madrid et Chelsea ont trouvé un accord pour le prêt de Saúl jusqu’en juin prochain. C’est l’opération qui a bloqué les opérations de Griezmann et De Jong, mais les deux clubs l’ont déjà officialisé. Le milieu de terrain portera le « bleu » dans un prêt « in extremis ».

Saúl, qui était en vitrine depuis longtemps, va ainsi se lancer dans une nouvelle aventure dans le Premier. Son départ de l’équipe des matelas a été à plusieurs reprises sur le point de se concrétiser, mais c’est maintenant que nous verrons l’ex-matelas déjà vêtu d’une autre chemise.

L’Atlético de Madrid lui a souhaité le meilleur dans cette nouvelle étape de sa carrière avec : “Vous le méritez.”