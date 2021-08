Saúl, plus proche de rester à l’Atlético

30/08/2021 à 14h10 CEST

Blanchiment d’Arnau

Il semblait que la sortie de Saül du Athlète de Madrid il ne pouvait pas être reporté. Le club rojiblanco ferme son équipe s’il n’y a pas de sortie avant la fermeture du marché, et bien que le ‘8’ était dans la fenêtre, le Chelsea il le voit de plus en plus compliqué.

Selon le média anglais ‘The Telegraph’, les Londoniens Ils s’intéressent toujours au joueur de l’Atlético, mais ils ne feront rien de fou une clause d’achat obligatoire ne sera pas non plus hypothéquée. Affaire similaire à Jules Koundé. Chelsea propose un prêt à l’Atlético avec le paiement du salaire élevé de Saul, y compris une option d’achat volontaire à la fin du championnat, mais le Le caractère obligatoire du matelas club a tout renversé.

Ce médium confirme également que dans l’ensemble « bleu », les intentions du « Cholo » sont remises en question pour laisser s’échapper Saúl et indiquer que le technicien aurait durci les négociations afin qu’en cas de perte de votre footballeur, un revenu économique soit produit qui vous permette de trouver un remplaçant immédiat.

Saúl Ñíguez serait un renfort intéressant pour Tuchel, mais l’entraîneur allemand n’a pas besoin d’augmenter un milieu de terrain qui Il a déjà des joueurs du niveau de N’Golo Kanté, Jorginho ou Kovacic.

Le « Cholo » s’est exprimé après le match nul à domicile « in extremis » contre Villarreal, confirmant qu’il a eu des conversations avec Saúl à ce sujet : “Nous lui avons parlé et je lui ai dit ce que je pensais et ressentais. Il n’y a pas grand chose d’autre. Il joue depuis notre arrivée, nous l’avons sorti de la carrière et profité de ce qu’il pouvait générer. D’ici à mardi, nous verrons. Nous sommes ouverts à savoir que tout peut arriver dans le football“a déclaré Simeone concernant le départ possible de l’équipe de jeunes rojiblanco.

Moins de deux jours avant la clôture du marché, La continuité de Saúl à l’Atlético semble de plus en plus probable et c’est aussi ce qu’ils ressentent dans le club rojiblanco lui-même. Il faut se rappeler que cet été il a été lié comme futur échange pour Griezmann entre l’Atlético et Barcelone.