Saul révèle la promesse clé de Tuchel après avoir accidentellement divulgué un détail de Chelsea

Le nouveau milieu de terrain de Chelsea, Saul Niguez, a révélé ce que Thomas Tuchel lui avait promis avant de signer et a semblé divulguer le numéro de maillot qu’il prendra.

Les Bleus a confirmé le transfert du International d’Espagne dans les derniers échanges de transfert le jour de la date limite. Selon plusieurs rapports, Chelsea paiera des frais de prêt de 5 millions d’euros pour prêter Saul pour la saison. Cette décision contient également une option pour en faire un accord permanent de 35 millions d’euros l’été prochain.

Au total, Chelsea pourrait payer aux champions espagnols 34,3 millions de livres sterling pour le milieu de terrain de 26 ans.

L’accord a été conclu dans les derniers coups de la fenêtre avec des craintes faisant maintenant surface que les documents ne seraient pas terminés à temps.

David de Gea de Man Utd a vécu ce scénario à l’extrême en 2015 lorsqu’un télécopieur lent a stoppé son déménagement au Real Madrid dans son élan.

Et via le Mirror, Saul a révélé qu’il craignait que quelque chose de similaire ne se soit produit mardi soir.

«À 23h57, nous avons fini de revoir le contrat et ils devaient le voir là-bas… J’étais comme De Gea. J’ai pensé : ‘Ça ne va pas entrer et c’est tout.’ L’après-midi et la nuit ont été longues.

« Ma femme était très nerveuse, nous avons eu des journées très compliquées, car cette décision n’est pas facile. Partir de chez moi pour une nouvelle aventure est compliqué.

Malgré ses talents incontestables, Saul devra faire face à une tâche difficile pour entrer dans le onze de départ de Chelsea. N’Golo Kante, Jorginho et Mateo Kovacic ont excellé dans les rôles centraux, bien que Saul ait révélé que Tuchel avait promis qu’il aurait néanmoins des chances dans sa position préférée.

“Chelsea m’a promis de m’entraîner à mon poste, de jouer, nous verrons”, a ajouté Saul. « Revenir à certaines coutumes que je ne fais pas maintenant, c’est la raison la plus importante de ma décision.

“Les trois milieux de terrain qui jouent sont à un niveau élevé, ce ne sera pas facile à jouer, mais si j’y mets mon esprit et que je le combats, je peux l’obtenir.

« Je vais essayer et voir ce qui se passe. Tout donner et aider Chelsea pour qu’il [Tuchel] peux voir le Saúl que je veux montrer. Pas seulement un joueur polyvalent. Ils m’ont promis que je jouerais à ma place. C’était très important. »

Laissant échapper quel numéro il s’attend à assumer, Saul a souligné 17 après avoir admis son affinité pour le numéro qu’il portait à ses débuts à l’Atletico. Actuellement, le maillot n°17 ​​est vacant à Chelsea.

“C’est un numéro que j’avais à l’Atletico Madrid, c’est un numéro que j’aime bien”, a déclaré l’Espagnol (via l’Express). «Je l’ai eu à l’Atletico. Je l’ai eu à mes débuts.

Clairement ravi de rejoindre une équipe qui a fait de grands progrès au cours des neuf derniers mois, Saul a ajouté : « Ce sont les champions d’Europe. C’est très positif pour moi. Mes parents ne peuvent pas y croire. Ce sont des fans de l’Atletico ! C’est une grande opportunité pour moi, ils sont heureux pour moi.

“C’est une équipe fantastique en Premier League. Je ne parle pas anglais, je veux l’apprendre. Je sais comment dire mon nom ! C’est ça.”

Redknapp décrit l’arrière-pensée derrière l’accord de Chelsea et Saul

Pendant ce temps, Chelsea sera de sérieux prétendants pour remporter à la fois la Premier League et défendre sa couronne de Ligue des champions cette saison après la signature de Saul Niguez – mais Jamie Redknapp insiste sur le fait qu’il y a d’autres facteurs derrière la signature.

Il a déclaré sur Sky Sports News : « Savez-vous comment je le vois ? Je pense, ce qu’ils pensent probablement maintenant, [N’Golo] Kante s’est blessé, n’est-ce pas contre Liverpool ce week-end, ils ont [Mateo] Kovacic, Jorginho.

«Ils se sentent peut-être un peu légers là-dedans et ils savent aussi que cela pourrait être leur année, c’est une grande chance. Ce que vous ne voulez pas faire, c’est vous laisser court avec des chiffres dans un certain domaine.

“Bien sûr, ils ont d’autres joueurs qui peuvent jouer au milieu de terrain, Mason Mount peut venir et être l’un des trois là-bas.

«Mais si vous pouvez faire entrer un joueur comme Niguez dans le bâtiment, une bonne expérience, un bon joueur, cela aurait beaucoup de sens pour moi. Juste pour vous couvrir et vous assurer que vous avez des options dans cette zone de milieu de terrain. »

