Saul révèle que la star de Chelsea l’a « soutenu » après un premier cauchemar de 45 minutes

Le milieu de terrain de Chelsea, Saul Niguez, a révélé comment Thiago Silva l’avait soutenu après ses difficultés lors de ses débuts avec les Blues.

Le joueur de 26 ans, prêté par l’Atletico Madrid, a fait sa première apparition lors de la victoire 3-0 de samedi dernier contre Aston Villa. Malgré le résultat qui semblait assez routinier sur le papier, c’était tout sauf.

Romelu Lukaku a peut-être donné l’avantage à Chelsea, mais un barrage de pression Villa a suivi.

De plus, Saul a créé une partie de cette pression pour ses propres coéquipiers. Il a donné le ballon à plusieurs reprises, ce qui a permis à l’équipe adverse d’avoir des chances.

Expert Graeme Souness rôti Saul à la mi-temps. Il a également appelé le patron des Blues Thomas Tuchel à retirer l’Espagnol à la mi-temps.

Tuchel a fait exactement cela, mais Saul a maintenant révélé comment le défenseur central Silva l’a aidé à faire face à la déception.

“Après ma mauvaise performance lors de mon premier match, Thiago Silva en particulier m’a beaucoup soutenu”, a déclaré le milieu de terrain à l’expert des transferts Fabrizio Romano sur Twitch.

“Mon premier match avec Chelsea a été bien pire, croyez-moi et ne vous inquiétez pas.”

Jorginho a remplacé Saul à la mi-temps et les Bleus ont ajouté deux autres buts. Lukaku a ajouté son deuxième but après le but de Mateo Kovacic.

Tuchel a déclaré à propos de Saul après le match : « C’était difficile à faire, mais j’avais l’impression qu’il avait du mal. Il a commis de grosses erreurs, des erreurs de passe et des erreurs. Il a lutté avec l’intensité.

“Vous pouvez voir qu’il n’est pas complètement adapté, je pense que c’est entièrement ma responsabilité, je pensais qu’il pouvait simplement intervenir et jouer pour nous à ce niveau.

“Je pensais qu’il valait mieux avoir Jorginho, qui a un lien étroit avec Thiago [Silva] pour contrôler un peu plus le jeu là-bas.

Les liens de transfert de la star de Chelsea se poursuivent

Pendant ce temps, l’avenir d’Antonio Rudiger à Chelsea reste incertain.

L’arrière central allemand a moins d’un an de contrat et sera libre de discuter avec les clubs étrangers d’un accord de pré-contrat à partir de janvier.

Le Paris Saint-Germain, qui a recruté de nombreux agents libres de haut niveau cet été, surveillerait sa situation.

Selon un autre rapport, cependant, Tottenham pourrait le signer.

