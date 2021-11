Saúl, sur la bretelle de sortie de Chelsea

11/07/2021 à 22:55 CET

milieu de terrain de Chelsea, Saúl Ñíguez, serait sur la rampe de sortie pour le prochain marché d’hiver, selon le Daily Express. Avec seulement 238 minutes de jeu réparties sur un total de cinq matchs, le joueur ne compte pas pour Thomas Tuchel et le club n’exécutera pas l’option d’achat en fin de saison..

espagnol, quoi a quitté l’Atlético de Madrid à la dernière minute pour laisser la place à Antoine Griezmann dans l’équipe, est encore loin de son niveau et, malgré la confiance initiale de l’entraîneur allemand à Stamford Bridge, il ne se comporte pas bien. Il a joué 25 minutes en Ligue des champions, 47 en Premier League et encore 166 en Coupe Carabao, mais son adaptation ne répond pas aux attentes..

L’ancien de l’Atlético de Madrid pourrait même partir en janvier prochain, à condition que les deux clubs parviennent à un accord.. Thomas Tuchel a à sa disposition un total de 27 joueurs actuellement dans l’effectif : l’objectif est d’alléger au plus vite le nombre avec des noms qui n’apparaissent pas dans les plans du technicien.

Chelsea prépare jusqu’à six rejets

Le club londonien travaille déjà sur des joueurs mis au rebut pour le marché d’hiver. Au-delà de Saúl Ñíguez, la direction sportive gère jusqu’à cinq noms : Christensen, Baker et Musonda, qui mettent fin à leur contrat le 30 juin et ne renouvelleront pas ; Barkley, qui a encore deux ans de contrat et cherchera une issue ; et Sarr, qui a de nombreux numéros à prêter à une équipe de Premier League.

Ceux de Thomas Tuchel font partie des grands favoris pour conquérir la Premier League et détrôner Manchester City de Pep Guardiola. Il est actuellement leader avec 26 points sur 33 possibles et la présence de joueurs comme Lukaku, Werner, Mount, Havert ou Jorginho laisse penser que le champion d’Europe remportera le septième trophée de son histoire..