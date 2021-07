Saúl, sur la liste de Liverpool pour remplacer Wijnaldum

01/07/2021 à 19:44 CEST

Arnau montserrat

Le marché des transferts a été activé ces dernières heures. En Angleterre, il semble que les effets de la pandémie sur le plan économique aient disparu et que les équipes de Premier League commencent à faire des folies. Jadon Sancho est déjà de United, Grealish vise City pour un montant astronomique et Liverpool a plusieurs options pour débourser une bonne somme d’argent. Ils l’ont déjà fait avec Konaté lors du dernier marché d’hiver. Une signature qui a été convenue pour que le défenseur central débarque cet été en provenance de Leipzig.

Mais les « rouges » veulent régner en Angleterre et ont perdu l’une de leurs pièces les plus recherchées. Wijnaldum a voulu changer de décor et bien que tout indiquait qu’il porterait le maillot du Barça, au final il mettra le maillot du PSG. Klopp perd l’une de ses pièces fondamentales et cherche un remplaçant. C’est là qu’intervient Saúl Ñiguez.

Le milieu de terrain rojiblanco est sur la liste de départ de un Atlético de Madrid qui a Rodrigo de Paul à égalité mais vous devez gagner de l’argent avant de pouvoir officialiser le transfert. Le joueur de l’Udinese couvrirait déjà les fonctions d’un Saúl qui dispose d’une clause de 150 millions d’euros et d’un contrat jusqu’en 2026. Des chiffres pas évidents à gérer.

Selon le ‘Mirror’, Saúl figure sur la liste de Liverpool avec d’autres noms tels que Renato Sanches, Gravenberch, McGinn, Bissouma ou Neuhaus. Le journal anglais lui-même affirme que si l’offre pour Ñiguez est bonne, elle ne mettra pas d’obstacles au départ du joueur.

Une perle du Brésil

La pêche au Brésil peut être très bonne… ou très mauvaise. Inutile de donner des exemples. Simeone veut un attaquant pour accompagner Suárez et l’Atlético peigne tous les marchés. Lautaro, Gérard Moreno ont sonné et le dernier à partir est Rodrigo Muniz. Qui est-ce? L’une des plus grandes perles du football brésilien. L’attaquant a 20 ans et joue pour Flamengo. Une des équipes avec le plus de potentiel dans la carrière. Vinicius ou Reinier, ce dernier. Depuis le Brésil, ils précisent que leur départ vers le Wanda Metropolitano est très probable.