Saulius Kulvietis revient à l’ACB et signe pour BC MoraBanc

Saulius Kulvietis, L’attaquant de puissance lituanien, revient au BC MoraBanc pour ces dix derniers matchs de Liga Endesa. Le joueur, né à Kaunas il y a 30 ans et 2.04, a déjà joué pour Joventut Badalona lors de la saison 2017/2018 et on se souvient d’avoir marqué un triple décisif pour la permanence du Badalonais sur la piste de Burgos.

Kulvietis arrive pour renforcer une équipe en proie à des blessés: Moussa Diagne, ‘Tyson ‘Perez, Nacho Llovet, Tomasz Gielo, Malik Dis-moi et Haukur Palsson. Au total de ces joueurs, il y en a cinq qui appartiennent au jeu intérieur.

La nouvelle signature des Andorrans signe jusqu’à la fin de la saison et arrive du VEF letton Riga. Son dernier match a été disputé ce mercredi en Basketball Champions League contre Lenovo Tenerife.

«C’est un joueur qui peut jouer en n ° 4 ou n ° 5 et qui peut beaucoup nous aider dans la situation dans laquelle nous nous trouvons car il connaît la compétition & rdquor;, a assuré le directeur sportif de BC MoraBanc, Francesc Solana, qui a analysé de cette manière ce qu’elle peut apporter Kulvietis: « C’est un bon défenseur et il a un très bon terrain extérieur ».

Kulvietis Il a fait ses débuts professionnels pour Perlas Vilnius et a également joué pour Pieno et Sakalai Vilnius. En 2013, il a rejoint la Juventus Utena où il a été pendant trois saisons. De là, il est allé au Vytautas Prienu.

Son arrivée à l’ACB a eu lieu pour remplacer Luka Bogdanovic au Joventut Badalona. Dans le championnat espagnol, il a disputé 33 matchs avec 6,9 points (33,3% en triple) et 2,5 rebonds pour un PIR de 5,4. Après avoir joué dans l’ACB, il a joué pour Lietkabelis, JDA Dijon et était actuellement au VEF Riga depuis février. Dans la Basketball Champions League de cette saison, il a marqué 7,8 points, avec 4,3 rebonds et un PIR de 7,8.

La nouvelle signature arrive juste à temps pour faire ses débuts dimanche contre TD Systems Baskonia.