Saunders menace de sortir du combat avec Canelo … s’ils n’agrandissent pas le ring

Ce samedi, Saúl Álvarez et Billy Joe Saunders se retrouveront dans l’un des combats de l’année, pour l’unification des ceintures de la catégorie Super poids moyen des WBC, WBA et WBO. Cependant, certaines déclarations des Britanniques au cours des dernières heures ont mis une couverture de doutes sur la soirée: menace de descendre s’ils n’agrandissent pas l’anneau.

«Ils essaient de me mettre dans une cabine téléphonique, ils veulent mettre une sonnerie de 16 à 18 pieds, ce qui est inacceptable pour moi. Je veux une sonnerie 24, mais ils disent que cela n’arrivera pas. J’ai déjà tout laissé entre les mains de mon équipe, qui le résoudra car sinon il n’y aura pas de combat “Avertit Saunders.

Canelo devant le stade AT&T, où il combattra Saunders.

Le boxeur britannique soutient que sa préparation s’est déroulée dans un ring de 24 pieds, car il s’agissait d’un match d’unification du titre mondial.. L’anneau du stade A&AT qu’ils ont installé au Texas pour la bataille de samedi mesure précisément 20 pieds.

Canelo Álvarez, cependant, a assuré qu’il ne s’agissait que d’excuses de Saunders et a exclu la suspension. “Je me fiche de la taille de la bague. Je vais juste entrer et faire mon travail. Ce n’est pas la seule excuse qu’il a eue, il a de nombreuses excuses. Le combat aura lieu “, répondit le champion mexicain. Et maintenant?

