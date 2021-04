Saunders parle sans filtre: qui répondra cette fois?

Billy Joe Saunders a surpris en parlant “sans filtre” et en se plaignant sérieusement des conditions anormales dans lesquelles il devra affronter son combat le 8 mai contre Saúl ‘Canelo’ lvarez au Texas. Le champion du monde des poids moyens WBO pourrait ouvrir une «boîte de Pandore» ou ne pas aller au-delà d’une simple anecdote qui sera attribuée à sa personnalité conflictuelle et «bochinchera».

Peut-être que rien ne se passera, mais cela devrait. Ce qu’il a dit change les équations pour des situations similaires qui n’étaient connues qu’après qu’elles se sont produites. Il en a été ainsi de Sergey Kovalev et Avni Yildirim, par exemple, qui sont montés à leur manière se battre pour l’échec et certains de leur défaite. Saunders, il vous alerte en premier. Il mentionne que ce sur quoi ils s’étaient entendus auparavant ne se réalise pas, il a parlé d’un combat arrangé, il a parlé de juges choisis par la partie adverse et a dit que les choses sont encore à savoir.

À la fin de cette vidéo, je n’avais ni vu ni entendu ni lu les réactions de ceux qui sont directement ou indirectement impliqués dans ces allégations. Il faudra attendre pour voir si quelqu’un parle. Ou peut-être que personne ne parlera de quoi que ce soit et que la même chose se produira après que Sergey Kovalev se soit moqué de ceux qui parient sur lui, les traitant comme des ignorants: il y a eu un silence de mort qui dure jusqu’à aujourd’hui. Comme si au lieu de boxer, il avait parlé de football.

Peut-être, pour les autorités de la boxe, ce que Saunders dénonce «n’est pas important». C’est pourquoi, dans cette vidéo, nous analysons et expliquons son importance, moins de trois semaines avant un combat dont, l’un des deux rivaux, dit que «c’est fixé». Wow! Comme le travail précédent a déjà été fait pour nous, nous analysons les statistiques, les rivaux confrontés, le type de travail dans le camp, l’influence du public local, les prévisions, les prévisions, les potentialités, les faiblesses, etc.

Comme il n’y a qu’un seul résultat possible, même si Saunders prévient que: «… je peux briser d’autres plans. Nous ne sommes pas ici uniquement pour jouer un rôle. “” Je ne laisserais pas ma femme et mes enfants seuls pour aller chercher un chèque. ” Difficile à croire, non? Nous en avons également parlé dans la vidéo.