Saut d’obstacles : le démocrate annonce sa retraite avant la mi-mandat de 2022

La quête des démocrates pour conserver une très faible majorité à la Chambre lors des élections de mi-mandat de l’année prochaine devient plus difficile alors que davantage de membres décident de prendre leur retraite plutôt que de faire face à une perspective de réélection difficile.

Le dernier à avoir choisi la retraite est le représentant Tom Suozzi de New York, qui a annoncé sa décision lundi, portant un nouveau coup dur à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, de Californie.

Au lieu de faire une autre candidature pour le Congrès, Suozzi rejoindra un champ primaire démocrate de plus en plus encombré dans une quête pour devenir le prochain gouverneur de New York – une course qui s’est largement ouverte après le départ de l’ancien gouverneur en disgrâce Andrew Cuomo au milieu d’une pléthore de conclusions de harcèlement sexuel et d’inconduite.

Lors d’une conférence de presse virtuelle, Suozzi a déclaré aux journalistes qu’il partait.

«Je suis un démocrate de bon sens. Je ne crois pas qu’il s’agisse d’aller à l’extrême gauche ou à l’extrême droite ; il s’agit d’essayer de trouver les réponses aux problèmes auxquels nous sommes confrontés », a-t-il déclaré.

« Je travaillerai avec n’importe qui », a-t-il ajouté. « Il ne s’agit pas d’être politiquement correct. Il s’agit de faire la bonne chose pour réellement aider les gens.

Le New York Times ajoute :

M. Suozzi, qui s’est récemment concentré sur les négociations fédérales sur le plafonnement des déductions fiscales nationales et locales, s’est positionné comme un centriste virulent qui s’empresse de fustiger ce qu’il présente comme les excès de l’aile gauche de son parti.

Sa décision de se présenter au poste de gouverneur, qu’il a officialisée lors d’une conférence de presse virtuelle, intensifiera et compliquera la bataille pour les électeurs modérés dans l’un des principaux concours des primaires démocrates du pays l’année prochaine.

Suozzi affrontera le gouverneur Kathy Hochul, qui était auparavant lieutenant-gouverneur et est monté dans le manoir du gouverneur lorsque Cuomo a démissionné.

The Horn News ajoute :

Suozzi représente Long Island, y compris sa riche rive nord et des parties du Queens dans le 3e district du Congrès de New York. Il a survécu à une réélection difficile en 2020, remportant une victoire dans le quartier swing qui penche légèrement vers les démocrates.

La course ouverte pour le remplacer sera probablement très disputée par les deux parties. Les démocrates ont une marge de cinq voix à la Chambre et devraient perdre des sièges aux élections de mi-mandat en raison de l’impopularité de Biden.

Plutôt que de faire face à un autre défi difficile du GOP dans une bataille pour la réélection, Suozzi dans la course au gouverneur devrait pouvoir s’appuyer sur ses références modérées alors qu’il affronte plusieurs principaux challengers qui courent à sa gauche.

Alors que les sondages génériques ont les républicains bien en avance dans la quête du contrôle du Congrès l’année prochaine, Suozzi a déclaré que cela n’avait rien à voir avec sa décision de se présenter au poste de gouverneur.

« J’ai l’impression que toute cette chose extrémiste de gauche à droite dans notre pays tue notre pays et elle tue notre État », a-t-il déclaré au Times. « Je ne pense pas que je pourrais rester sur la touche et regarder ce qui se passe, regarder ce qui se passe dans notre État et ne pas m’engager dans un effort pour essayer de le faire avancer. »

Les républicains, cependant, n’étaient pas d’accord et ont noté que son siège serait ciblé pour un ramassage.

« Tom Suozzi prend la décision intelligente de quitter le Congrès plutôt que de perdre en 2022 », a déclaré Camille Gallo, porte-parole du Comité national républicain du Congrès.

Cela dit, tous les démocrates ne sont pas ravis qu’il jette son chapeau dans le ring, comme le souligne le Times :

Jay Jacobs, le président des démocrates de l’État de New York et du parti du comté de Nassau, a également présidé la candidature de M. Suozzi en 2006. Il a soutenu Mme Hochul cette année et a déclaré qu’il avait récemment envoyé à M. Suozzi une note avec son évaluation de la course.

« Je ne vois aucune voie pour lui de gagner et son entrée dans la course ne peut que coûter quelques voix à Kathy Hochul », a-t-il déclaré.

Mais Suozzi est convaincu qu’il peut construire une coalition gagnante et se présenter comme un preneur de risques.

« J’ai montré que je suis prêt à tout risquer, parfois avec beaucoup de succès et parfois en m’écrasant et en brûlant », a-t-il déclaré. « Mais je suis prêt à tout risquer quand je vois quelque chose qui doit être fait, et je suis prêt à prendre ces risques. »