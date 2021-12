Saut en 2022 : voici les tendances qui stimuleront la croissance de l’Inde

En réfléchissant à l’année qui s’est écoulée, nous pouvons constater que 2021 a été une année riche en défis personnels.

Par Shahan Sud

Alors que nous clôturons l’année civile 2021, nous réalisons que nous avons parcouru un long, long chemin depuis janvier 2020 (lorsque l’histoire de la covid a commencé en Inde). En réfléchissant à l’année qui s’est écoulée, nous pouvons constater que 2021 a été une année riche en défis personnels (certains d’entre eux incluent la capacité ou plutôt l’audace des individus à normaliser les visites à l’hôpital), des mini-guerres contre les multiples variantes du covid-19 virus, des opportunités d’identifier de multiples espaces blancs pour développer et construire des solutions pour une Inde en mutation (quelque chose sur lequel les entrepreneurs indiens ont puisé et la communauté des investisseurs soutenue avec l’afflux généreux de capitaux) et des leçons pour les marques, les organisations et les individus (pour comprendre ce le capital est un actif multibagger et, comme une action multibagger, très peu d’investisseurs ont la ténacité d’imaginer comment cet actif contribuera à atteindre des rendements multiples dans ses objectifs personnels et professionnels).

Avec ce récapitulatif, je reviens à ma tradition annuelle de tendances pour 2022. Sans plus tarder, je présente 5 tendances qui, selon moi, joueront un rôle crucial dans le déroulement de 2022.

Nous vivrons à l’ère de l’hyper-personnalisation:

Alors que les marques rivalisent dans l’économie de l’attention pour le temps des consommateurs, les spécialistes du marketing devront être conscients du fait que les consommateurs ne seraient plus à l’aise avec « juste une expérience ». À mon avis, les consommateurs en 2022, en raison d’un coût de remplacement proche de zéro, auront soif d’expériences de marque personnalisées. Par conséquent, l’hyper-personnalisation et la modification continue des expériences organisées seront la norme. Le commerce social comme canal de vente et l’utilisation de l’économie des créateurs pour tirer parti de sa communauté et réduire ainsi les CAC sont des mécanismes (en plus des canaux traditionnels) à travers lesquels les marques peuvent construire cette hyper-personnalisation. L’incapacité à répondre à ce besoin créera des lacunes dans l’expérience client. Ces écarts seront cruciaux à combler, en particulier à un moment où la fluidité entre les canaux de vente (hors ligne, en ligne et immobilier virtuel) serait un ingrédient clé pour garantir une conversion accrue des ventes, un engagement plus élevé, un taux de répétition accru et, éventuellement, un LTV (valeur à vie). De plus, je pense que la capacité des marques à organiser les options de paiement en fonction du profil du client ainsi que la tarification dynamique de ses offres aideront les marques à un stade précoce à atteindre une rentabilité unitaire relativement tôt dans leur cycle de vie. Une combinaison de ces éléments contribuera à augmenter le Net Promoter Score (NPS) pour les marques insurgées.

Le manque de connaissances financières et la récession attendue de l’attention sont une combinaison mortelle pour les jeunes investisseurs :

Les investisseurs de détail qui sont entrés sur le marché au cours des 18 derniers mois semblent profiter d’une course haussière. Bien qu’ils devraient se féliciter, je pense qu’ils devraient être beaucoup plus prudents en 2022. Un pourcentage important de ces nouveaux investisseurs sont des milléniaux et des membres de la génération Z dont les neurones n’ont pas été câblés avec les principes fondamentaux de la littératie financière. Par conséquent, cet ensemble d’investisseurs s’est appuyé sur les plateformes de médias sociaux pour influencer leurs décisions d’investissement et se renseigner sur l’investissement. Étant donné que ce sont les mêmes consommateurs qui seront confrontés à une récession de l’attention (c’est à ce moment-là que l’utilité marginale négative entre en jeu) au cours des 6 à 9 prochains mois, il s’agit d’une combinaison mortelle. Je dirais que cette approche d’investissement pour les investisseurs de détail, motivée par les recommandations des influenceurs financiers des plateformes de médias sociaux, associée à une récession imminente de l’attention, est quelque chose dont les jeunes Indiens devraient être conscients et planifier en conséquence.

Les consommateurs choisiront par inadvertance des couleurs pop imprégnées de stabilité pour exprimer leurs « sentiments perdus » :

Comme mentionné dans mon récapitulatif ci-dessus, les deux dernières années ont été riches en défis, opportunités et leçons pour notre communauté. Alors que les individus apprennent encore les ficelles du métier pour exceller en cette période d’incertitude, je pense que les individus choisiront inconsciemment en 2022 (tant sur le plan professionnel que personnel) des activités, des projets et des associations qui seront une union de confort (qui permettront aux individus de être réconforté par l’idée d’une énergie familière) et de l’audace (cela prend en compte le désir des individus de réinventer la roue, leur capacité à prendre des risques élevés et ainsi en être récompensés, et un ensemble de neurones chargés chargés d’affronter l’impensable ). Ce sera le mécanisme humain pour convertir les émotions refoulées en énergie productive et positive ; ainsi, atteindre les objectifs pour lesquels ils ont travaillé.

La partie de financement se poursuivra, tandis que les startups deviendront conscientes des fondamentaux de l’entreprise sur leur taux de combustion :

Alors que l’Inde a vu la montée de nombreuses licornes (portant le total de l’Inde à 54) en 2021 – les entreprises avec des fondamentaux sains, une rentabilité unitaire ou un fossé très fort, à mon avis, continueront d’attirer des capitaux en 2022. Bien qu’il faille être prudent avec optimisme de l’impact du resserrement de la politique monétaire à l’échelle mondiale l’année prochaine – une adéquation précoce du marché des produits, des modèles commerciaux évolutifs et des fondamentaux solides permettront aux investisseurs de faire des paris agressifs sur le marché indien même en 2022. En outre, la hausse des investisseurs providentiels (accès au capital de démarrage et au mentorat), India Inc. ouvrant son bilan pour investir dans des startups (soit directement, soit en devenant un LP dans des fonds VC/PE) et le fait que 62 fonds (toutes catégories confondues) ont été levés en 2021 – sont autant de signes qui soulignent que l’euphorie du financement se poursuivra jusqu’en 2022.

En plus des quatre tendances, je pense qu’il y a un thème commun qui les traverse toutes et qui en fait ma cinquième tendance, à savoir : À partir de 2022, les individus voudront avoir le contrôle ou plutôt ne pas être dans l’incertitude. Ergo, vous constaterez que les consommateurs voient à travers les influenceurs – s’éloignant ainsi de la perfection en ligne pour adopter la crudité de la vie virtuelle (médias sociaux sans filtre), s’attendront à une communication de marque opportune pilotée par l’IA afin qu’en tant qu’utilisateur, ils puissent naviguer dans leur expérience et passer en douceur à l’immobilier virtuel (si les marques et les réglementations le permettent) et rappellera aux entreprises que les consommateurs sont des humains et non des cyborgs (du moins, pas encore !).

Alors que nous attendons avec impatience une année 2022 stellaire, ces cinq tendances seront cruciales pour que les marques analysent l’évolution de leurs consommateurs, pour les fondateurs de comprendre l’environnement de financement, pour les stratèges pour évaluer les facteurs intangibles qui stimuleront la consommation au cours de la nouvelle année et pour les jeunes détaillants. aux investisseurs de comprendre la nature cyclique du marché boursier.

(Shahan Sud est un professionnel de l’investissement chez Indian Angel Network. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur)

