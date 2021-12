Sauter entre les événements Nest Cam dans la nouvelle interface utilisateur de lecture de l’application Google Home est maintenant beaucoup moins ennuyeux

Appuyez rapidement en avant et en arrière pour passer d’un événement à l’autre dans la lecture de l’historique Sightline

Lorsque la nouvelle gamme de caméras Nest de Google est arrivée, la société a décidé qu’il était temps d’intégrer pleinement ses caméras de sécurité dans l’application monolithique Home. Comme pratiquement tout le reste dans cette application, ce n’était pas l’expérience parfaite, et Google a déclaré qu’il prévoyait de fournir une poignée de nouvelles fonctionnalités pour l’améliorer au fil du temps. L’un d’eux vient d’atterrir, et vous pouvez désormais passer d’un événement à l’autre directement à partir de l’interface utilisateur de lecture Sightline repensée sans faire défiler les heures de manière fastidieuse sur la chronologie.

À gauche, ancienne interface utilisateur. À droite: Nouvelle interface utilisateur.

Le changement d’aujourd’hui est simple, direct et utile : maintenant, vous remarquerez un ensemble supplémentaire de commandes de lecture sous la chronologie dans la nouvelle interface utilisateur de lecture Sightline. Les boutons avant et arrière vous permettent de naviguer en avant et en arrière sur la chronologie entre les événements sans avoir à faire défiler manuellement et de manière très fastidieuse ou à revenir à l’interface « historique d’accueil » pour rechercher des événements spécifiques (que vous n’avez peut-être pas entrés dans ce formulaire d’interface utilisateur).

Les commandes de lecture et de pause ont également été déplacées en bas de l’écran, remplaçant un appui sur la fenêtre de lecture elle-même et les indicateurs flottants, qui peuvent parfois bloquer le contenu pendant de courtes périodes.

Cela ne résout pas le sens généralement dispersé que nous obtenons toujours des nombreuses parties différentes de l’application Google Home maintenant assez pléthorique, mais cela facilitera la navigation entre les événements pour une meilleure compréhension contextuelle sans avoir à aller et venir dans différentes interfaces ou faites défiler lentement et de manière très ennuyeuse la chronologie complète.

Google a été sur une lancée lorsqu’il s’agit d’ajouter des fonctionnalités à l’application Home. En plus de déplacer les nouvelles Nest Cams vers la maison et les changements d’interface utilisateur d’aujourd’hui, Google a également apporté la nouvelle télécommande Android TV et une fonction de test de vitesse de l’appareil pour les Wi-Fi Google/Nest au cours des derniers mois.

La nouvelle fonctionnalité est officiellement en ligne aujourd’hui, nous dit Google. (C’est Google car tout le monde peut l’utiliser aujourd’hui, mais il est peut-être déjà apparu dans des tests pour certaines personnes.) Les tests indiquent que la nouvelle fonctionnalité semble être en ligne dans la version 2.47.78.2 de l’application Home. Si vous ne disposez pas de cette mise à jour sur la liste Play Store, vous pouvez la télécharger sur APK Mirror.

