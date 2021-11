Sautez dans la piscine avec l’enceinte étanche Tronsmart Force 2

Tronsmart est incroyablement doué pour fabriquer des produits audio de qualité à des prix époustouflants. Considérez par exemple le haut-parleur Bluetooth Force d’origine. Nous l’avons jeté dans une piscine de quatre étages au-dessus et cette chose fonctionnait toujours ! La marque est passée maître dans l’art de la valeur ajoutée, conquérant aussi bien les enceintes que les casques.

Le nouveau Tronsmart Force 2 est plus rapide, plus fort et meilleur de toutes les manières possibles. Il a toujours ce niveau de robustesse louable et une construction presque premium. Cette itération augmente des spécifications déjà étonnantes et les fait monter d’un cran. Que vous flottiez dans le côté peu profond ou plongeiez dans le côté profond de la piscine, l’indice IPX7 gardera ce haut-parleur Bluetooth en vie et en bonne santé.

Ensuite, il y a la puce Qualcomm QCC3021, un son fort et net de 30 W, la prise en charge de Google Assistant et Siri, le chargement USB Type-C et Bluetooth 5. Le Force 2 a une fonction de diffusion vraiment cool où vous pouvez le synchroniser avec plus de 100 autres Force 2 Haut-parleurs Bluetooth. Que pourriez-vous demander de plus? C’est un appareil économique, ce qui le rend d’autant plus impressionnant.

Vous pouvez obtenir ce haut-parleur Bluetooth étonnamment bon pour la moitié du prix sur Amazon en ce moment. Assurez-vous d’entrer le code promotionnel pour réclamer votre réduction de 50 %.

La durée de vie de la batterie de 15 heures de la Force 2 est décevante, mais nous pouvons pardonner à Tronsmart cette lacune. Les audiophiles apprécieront le fait que le haut-parleur Bluetooth Tronsmart Force 2 prend en charge les profils Bluetooth A2DP, SBC et AAC. C’est l’un des meilleurs haut-parleurs étanches pour une utilisation en extérieur que l’argent puisse acheter.

Si vous recherchez des haut-parleurs intelligents pour vous connecter à des appareils tels que des ampoules intelligentes, consultez ces superbes offres de maison intelligente pour le Black Friday.

