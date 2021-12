Sautez dans le vide après avoir été poursuivi par la police dans le Polígono de la Paz à Murcie

24/12/2021 à 13:34 CET

Juan Pablo Manzano

Hier soir, il y avait altercations au Polígono de la Paz en Murcie après quoi un jeune homme va sauter dans le vide d’un immeuble après avoir fui le Police.

Tout a commencé lorsque les agents ont demandé l’identification d’un groupe de personnes qui, prétendument, y seraient en train de consommer des stupéfiants. Des sources de la police locale de Murcie assurent que sur le jeune homme en question pèse un ordre de recherche et de capture, vous devez donc comparaître devant le tribunal.

Selon les informations fournies par les forces et organes de sécurité de l’État, l’individu a pris la fuite et est entré dans un bâtiment du polygone. On ne sait pas si, quand il a été acculé, il a sauté d’un quatrième étage, ou s’il s’agissait d’une chute fortuite. D’une manière ou d’une autre, il a été blessé au sol.

Il a fallu appeler une ambulance, qui a finalement transféré le jeune homme au Hôpital universitaire Virgen de la Arrixaca, où il continue d’être saisi.

C’est alors que l’atmosphère a commencé à se réchauffer dans la région, puisque une foule de voisins est descendue dans la rue et a commencé à réprimander les agentss de la police locale de Murcie et de la police nationale qui y étaient présents, les accusant de la chute du jeune homme. Quelques personnes ils leur ont même jeté des bouteilles en verre, les forçant à quitter le polygone.